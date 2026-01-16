La reacción de Griselda Siciliani cuando le consultaron cómo se encuentra su relación con Luciano Castro

La relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro pende de un hilo desde que salió a la luz la infidelidad del actor y algunos otros nombres de terceras en discordia. El único affaire confirmado hasta el momento es el que tuvo con Sarah, una joven danesa a quien conoció en España, de la que se filtraron los audios que él le mandó para verse.

En los últimos días, gran cantidad de medios de comunicación afirmaron que Luciano y Griselda decidieron ponerle punto final a su noviazgo, aunque ninguno de los dos decidió dar declaraciones al respecto. En búsqueda de la palabra de la gran damnificada en esta historia, las cámaras de Intrusos (América TV) decidieron esperarla a la salida de un set de grabación. “¡Hola, Griselda! Queremos saber cómo estás”, le preguntó el notero, mientras la actriz abordaba un auto para retirarse del lugar.

“Hasta luego, gracias. Dejame, gracias”, dijo y lanzó un besito con sus dedos a cámara. “¿No querés hablar? ¿Cómo estás con Luciano? ¿Siguen juntos?“, insistió el periodista. A lo que muy fría la protagonista de Envidiosa lanzó: “No, mi amor, gracias. Te agradezco mucho. Que tengan buen año. Gracias, adiós”.

La relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro pende de un hilo (Foto: Gerardo Viercovich - LA NACION)

“De esta manera se retira Griselda Siciliani sin dar declaraciones. Sin querer hablar con Intrusos. ¿Qué es lo que está pasando con Luciano Castro? ¿Siguen juntos? Ahí la viste retirándose. Lo viste en Intrusos“, describió el cierre de la nota el periodista, mientras la actriz cerraba la ventanilla de su auto y se alejaba lo más rápido posible del lugar.

Al volver al piso, Adrián Pallares analizó esta extraña actitud de la estrella del momento, quien suele ser muy espontánea y abierta a hablar con la prensa. “Hay que decir que es raro porque Griselda habla siempre. Es la primera vez que vemos que Griselda no quiere hablar”, lanzó el conductor.

A lo que su colega, Karina Iavícoli, sumó: “Qué lástima verla así porque ella siempre habla con la prensa, ha puesto el pecho con cualquier tema y cualquier cosa, porque ella valora el trabajo del periodista. Para que no haya parado es porque de verdad esto la sobrepasó. A mí lo que me dicen es que está como sobrepasada, como que en un punto era gracioso el meme y lo de la ‘guapa’, pero ya hoy tiene otra significancia”.

“Ya no le gusta verse a ella también. Porque no hay solo memes de Luciano, sino que eso la arrastró a ella también a ser partícipe de burlas, de chistes, de charlas, de mujeres que le pegan y que no, que suposición, de si está bien lo que hace. La verdad es que se siente muy juzgada y no la está pasando bien. Con Luciano ella está ahí... está enojada”, continuó.

Las reacciones en redes sociales a las declaraciones de Griselda Siciliani (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

Rápidamente, el clip se volvió viral en redes sociales, donde algunas personas apoyaron la actitud de Griselda Siciliani y otras se mostraron en contra. “¿Pena? Está tomando de su propia medicina”; “Pobre, la debe estar pasando mal” y “Comenzó la etapa de ya no hablo. Me hago la misteriosa”, fueron algunos de los comentarios al respecto.