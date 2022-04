Luciana Salazar disparó contra Martín Redrado: “Nos odia y es capaz de hacer cualquier cosa”

Tras la noticia que se conoció ayer sobre la fallida conciliación extrajudicial entre ambas partes, Luciana Salazar finalmente decidió llevar a juicio a Martín Redrado. El hecho, claro, desató una nueva guerra entre ellos. Ayer por la noche, la actriz contó que recibió un mail inesperado que la angustió sobremanera y la llevó a escribir contundentes posteos en sus redes sociales, donde claramente apuntó contra el economista.

“Uno no puede hablar de las cosas que suceden en la mediación porque firme una confidencialidad, así que no puedo decir nada de lo que se habló. Sí que vamos a juicio por incumplimiento de muchas cosas. La demanda la hago yo” , declaró Luciana Salazar al salir de la audiencia en una nota con Socios del espectáculo.

Tras asegurar que desde hace tiempo no tiene diálogo con el economista, la modelo confesó qué fue lo que más le molestó en el último tiempo: “Lo tengo bloqueado hace mil años. Para mí fue muy fea la negación sobre todo con el tema de mi hija. Eso fue fatal, algo imperdonable para mí” , reveló.

Los duros dichos de Luciana Salazar sobre Martín Redrado

“Es todo tan oscuro. Cuando se hizo ese famoso comunicado, el cual él luego negó haber firmado, él asumía un montón de responsabilidades para cumplir que involucraban la revinculación con mi hija por expreso pedido de él y eso no solo no lo cumplió sino que hasta lo desmintió. Me parece un juego macabro ”, agregó sin entender su proceder.

El mail de la polémica

“Tensión en redes sociales. Luciana dispara nuevamente contra Redrado. Amenazas, juicios y anónimos. Ella está asustada y preocupada ”, anunció Adrián Pallares hoy en Socios del espectáculo mientras Rodrigo Lussich leía las historias que la mamá de Matilda publicó anoche en su cuenta de Instagram.

“Acabo de recibir un mail que me demuestra lo que sos capaz de hacer. No puedo entender tanto odio. No le encuentro explicaciones a tanta maldad. Siempre te metiste con lo más sagrado para mí. Quisiera encontrar las fuerzas para poder contar todas las cosas que me guardé tantos años y que recordarlas aún me afectan. Y muchas tienen que ver con la maternidad”, escribió enojada.

Tras asegurar que siente “tristeza y asco a la vez”, Salazar lanzó una fuerte advertencia: “Espero que no me pase nada porque indudablemente esta persona es capaz de hacerme cualquier cosa”, indicó.

"Siempre te metiste con lo más sagrado para mí", escribió Luciana Salazar en sus redes

Tras el desconcierto de sus seguidores y gran parte del público, el ciclo de eltrece reveló el motivo de la furia de la modelo. “No se pagó la cuota de una tarjeta de crédito que mantenía un tratamiento de fertilidad en Estados Unidos (que se vio interrumpido) y que pagaba Martín Redrado”, aseguró el creador de Escandalones, dando a entender además que lo que pasó en la mediación de ayer generó esta actitud en el economista.

Inmediatamente, Paula Varela -que estaba en directa comunicación con la protagonista- reveló algunos detalles al respecto. “Él mantenía los óvulos en Miami que ella había dejado congelados para tener futuros hijos, ella quería darle un hermanito a Matilda. Le llega este mail de la empresa de fertilidad que ha sido cancelada la tarjeta de crédito, esto la dejaría imposibilitada de volver a ser madre. Por eso ya han un abogado penalista detrás del tema”, advirtió la periodista.

Tras asegurar que la rubia “no puede parar de llorar”, la panelista mostró la conversación que tuvo con ella, que refleja la angustia que está atravesando. “No estoy bien. Estoy triste y asqueada. Ayer me la pasé llorando y la verdad que por unos días, necesito olvidarme de todo. Por mi hija y por mí. Porque Matilda está absorbiendo todo porque no me ve bien ya con todos estos temas. Desde diciembre que es una tortura”, expresó Salazar a través un extenso mensaje de WhatsApp.

Otros tiempos. La relación entre Martín Redrado y Luciana Salazar terminó en muy malos términos Archivo

“Ayer recibí un mail después de la mediación que me hizo mucho daño y me revolvió toda la miércoles que tuve que vivir con ese tema. Por eso necesito descomprimir la cabeza por mi bien y por mi hija más que nada. Es un tema muy sensible para mí, un tema que me hizo mucho daño y me guardé”, agregó.

Sin embargo, lo más fuerte de su relato vino casi al final: “Te juro que no puedo entender por qué nos odia tanto, porque el desprecio es a ambas. Siento que nunca me perdonó haber puesto fin a nuestra relación y priorizar mi maternidad sobre la misma. Siento que me pasa factura todo el tiempo por eso porque sino es inentendible todo. Una locura total”, remató la actriz.

¿Nueva decepción para Luli?

Al escuchar sus dichos, Karina Iavicoli dio una nueva información que, de cumplirse, implicaría una nueva decepción para Salazar. “Le escribo a Ana Rosenfeld (amiga y abogada de Luciana) y me sorprende lo que me contesta. Me confirma que, en esta causa, va a ser testigo de Redrado porque siempre está del lado de la verdad. Me dice que el contrato se venció el 22/12/21, hace cuatro meses”, reveló la periodista dejando atónitos a todos sus compañeros.