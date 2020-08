Luciana Salazar habló sobre un posible desembarco en la política y apuntó contra Amalia Granata Crédito: Instagram

Desde que sus comentarios sobre política irrumpieron en la escena pública, una de las mayores dudas que sobrevuela sobre el futuro de Luciana Salazar es si ocupará algún cargo público o si su cara se podrá ver en la lista de algún partido.

Por eso, durante Estelita en casa, el programa nocturno de Jey Mammon en América, el conductor aprovechó el humor que lo caracteriza para consultar a la rubia sobre un posible desembarco en las arcas de la política.

"Para estar en un cargo tengo que estar más preparada", respondió Salazar, que ahora forma parte de la mesa de Polémica en el bar. Y agregó: "Me gustaría ver gente nueva [en el ámbito de la política], pero preparada".

Eso le llevó a "Estelita" a preguntarle a la modelo por su principal enemiga, la diputada Amalia Granata, con quien mantiene fuertes enfrentamientos ya que, entre otras puntas ideológicas, ambas fueron pareja de Martin Redrado. "¿Qué opinás de Granata?", indagó Jey Mammon en la piel de su característico personaje.

Entre risas, la rubia respondió: "No me hagas opinar de gente de la no quiero opinar". "Si ganó, obviamente es porque la votaron y lo tendrá bien ganado", expresó Salazar, sin intención de puntualizar sobre el tema.

Sin conformarse con la respuesta, Mammon insistió: "Y votaron bien?". "Eso se lo tenés que preguntar a los santafesinos", replicó la madre de Matilda.

Y el conductor siguió: "¿En un ballotage [entre las dos], quién gana?". Ante la pregunta, sin titubear, Salazar respondió: "No tengo idea, pero una vez no sé quién hizo una encuesta, un falso perfil, creo que era de Lanata, y me pusieron con ella. Supuestamente yo arrasé, pero tampoco vas a creer en Twitter".