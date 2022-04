La picante reacción de Graciela Alfano tras ser piropeada por Andrés Nara

Andrés Nara logró alcanzar un cierto estatus de fama, no solo gracias al éxito de sus hijas Zaira y Wanda, sino también por sus andanzas amorosas. Su nombre suele estar vinculado a relaciones polémicas, la mayoría definidas por una amplia diferencia de edad. En esta ocasión, se encontró en el centro del debate por un inesperado reencuentro con una de sus ex. Dentro de este contexto, desde Socios del espectáculo (eltrece) lo contactaron para conversar sobre el tema pero nunca se imaginaron lo que sucedería a continuación: el padre de la mediática no solo piropeó a Graciela Alfano sino que ella le redobló la apuesta con una picante respuesta.

El desfachatado piropo de Andrés Nara a Graciela Alfano

Con su modo de conducción descontracturado y humorístico, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich dieron la bienvenida a la audiencia de Socios del espectáculo. Luego de charlar y de comentar varios temas vinculados a la farándula, decidieron reproducir un audio de Andrés Nara en donde hablaba de su situación emocional actual.

“Estoy solo”, aseveró Nara a través de lo que parecía ser un audio de WhatsApp. Y agregó: “Mandale un beso grande a Pallares y Lussich”. Sin perder un segundo, decidió aprovechar su oportunidad y disparó: “En el panel son todas hermosas y Graciela Alfano es impresionante, cada vez está mejor. Fue la más linda de la Argentina y ahora está mejor todavía”.

Andrés Nara piropeó a Graciela Alfano

Aunque, en su lugar, otras personas podrían haberse sentido incómodas o sorprendidas por un piropo dicho de manera tan directa, la exvedette no dudó en contestar. “Yo te digo una cosa, el problema que él tiene por sus hijas, que no tenga una novia igual o menor, no lo tendría en el caso mío, porque yo soy bastante mayor”, respondió, en referencia a las criticadas diferencias de edad entre Nara y sus parejas. Acompañada por las risas de sus compañeros, redobló la apuesta y dijo: “Me gusta él, ¿sabés que me gustó? Que está canchero”.

Graciela Alfano respondió al picante comentario de Andrés Nara Instagram

Envalentonada por los aplausos de quienes estaban en el piso, Alfano se paró para imitar la postura de su supuesto pretendiente y agregó: “¿Viste que tiene una cosa de coté.. ‘Te estoy mirando’. Está bueno, me gusta. Sí, me gusta Andrés Nara”. Sus declaraciones fueron recibidas con mucha emoción de parte de sus colegas. Sin embargo, la ilusión de que las bromas pasaran al plano de la realidad pronto se terminó.

“Lo cierto es que todas las noches Andrés habla largo y profundo con Cari Nara”, disparó Lussich.

Carina Toronino, más conocida como Cari Nara, estuvo con el empresario durante tres años. Su noviazgo fue polémico, escandaloso y cada drama que vivieron juntos quedó registrado en los medios. La separación llegó en el 2017 y fue tan bizarra como el vínculo general: mientras ella se encontraba en Intrusos (América), él llamó al programa y le cortó en vivo.

Andrés y Cari Nara estuvieron juntos por tres años Twitter

Al oír que estaba vinculado de nuevo con su ex, Alfano expresó, entre divertida e indignada: “¿No empezamos y ya me engaña? ¡Qué barbaridad!”. El cómico episodio terminó entre carcajadas y el picante cruce entre la mediática y Nara pasó a ser una anécdota más del divertido programa de eltrece.