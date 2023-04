Cuándo son los shows de Luis Miguel en la Argentina

escuchar

Luis Miguel anunció un nuevo tour americano que tendrá a la Argentina como protagonista, ya que será en Buenos Aires donde se lanzará esta gira que se extenderá desde agosto hasta diciembre.

Las fechas de los show de Luis Miguel en la Argentina

Las fechas fueron anunciadas este jueves, día de su cumpleaños, a través de las redes sociales del cantante, que llevaba cierto tiempo dejando pistas de que habría una nueva oportunidad de verlo en vivo. Así, el lanzamiento de su gira americana comenzará por la Argentina, donde se presentará en Buenos Aires el 3, 4 y 6 de agosto.

¿Cómo seguirá la gira de Luis Miguel?

Luego, 15 días después, cruzará la cordillera para presentarse el 21. 22 y 25 de agosto en Santiago de Chile. Tras ello, el tour lo llevará a varias ciudades estadounidenses: Las Vegas, Anaheim, San Diego, Los Ángeles, Ontario, Phoenix, Palm Springs, Chicago, Indianápolis, Nueva York, Miami (el 13 de octubre), Tampa, Boston, Washington, Newwark, Belmont Park, Oklahoma, Hildalgo, Dallas, Houston, San Antonio, Austin. También, brindará shows en varios puntos de México, su país natal: Monterrey, Ciudad de México, Santiago de Querétaro, Aguas Calientes, San Luis Potosí, León, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Morelia y en Guadalajara, donde cerrará la gira el próximo 17 de diciembre.

Aunque el anuncio despertó gran expectativa en los fanáticos de El Sol de México, desde la organización del evento todavía no confirmaron el espacio que será sede de los conciertos de Luis Miguel en la Argentina, el costo de las entradas o la vía para poder adquirirlas. De todas formas, debido a la cercanía con las fechas estipuladas, se espera que haya novedades al respecto en los próximos días.

¿Cuándo fue la última vez que Luis Miguel hizo un show en la Argentina?

Esta será una nueva chance para que el público local pueda ver a Luis Miguel luego de su última gira, en 2019, cuando también se presentó en otros países del continente como Perú, Ecuador, Colombia y Chile. En aquella ocasión, el cantante eligió cerrar su tour en nuestro país, con dos presentaciones en el Campo Argentino de Polo que se mantienen, hasta ahora, como su última visita a la Argentina. Poco antes, en 2018, se había estrenado la serie de Netflix que retrata su vida, la cual fue un gran éxito y ayudó a revitalizar su figura y su repertorio, que volverá a sonar en vivo este año.

¿Cuál fue la última aparición pública de Luis Miguel?

El músico mexicano había sido noticia antes del anuncio de su gira por las últimas imágenes que se conocieron de él, en las que llamó la atención su delgadez, así como por la primera foto de Luis Miguel con su pareja: la empresaria española Paula Cuevas.

Luis Miguel y su pareja Paloma Cuevas fueron fotografiados por primera vez recientemente G3/The Grosby Group

Los papparazzis capturaron al Sol de México cuando descendía de un avión privado en la ciudad española de Marbella, donde se prestaba a pasar unas vacaciones con su novia, una diseñadora de modas, hija del torero Victoriano Valencia y de la bailarina de flamenco Paloma Díaz.

En cuanto a su pérdida de peso, sus fanáticos la relacionaron con información que había brindado él mismo sobre el ayuno intermitente al que se había sometido: “La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe. Hice ayunos intermitentes de 36 horas; esto me funcionó a mí, pero no es recomendable para todo el mundo”.

LA NACION