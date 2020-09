Luis Novaresio habló de las nuevas medidas del Banco Central y de los similitudes entre la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner Crédito: América TV

17 de septiembre de 2020 • 17:52

En su editorial de Animales sueltos (América), Luis Novaresio se refirió a las nuevas medidas del Banco Central respecto al dólar. "La sensación que tengo es, otra vez", apuntó el conductor sobre la reacción de los mercados. A su vez, analizó los dichos de Alberto Fernández sobre la meritocracia.

"La sensación que tengo después de 56 años de vivir en este país es 'otra vez' y no solo por el dólar sino por la reacción". "Todos sabemos que los dólares sirven para producir, salvo en la Argentina, donde se tratan como un instrumento para ganarle a la inflación", indicó Novaresio.

En este contexto, el periodista Maximiliano Montenegro sostuvo que "fue un día muy malo". "Se derrumbaron los bonos, no funcionaron los homebanking, el BCRA no perdió dólares porque no vendió a nadie", detalló.

"Decir que hay intención de acovachar dólares desde la mayoría, es enojarse y ladrarle al espejo, y te estás ladrando a vos mismo", continuó el conductor televisivo. "Miguel Pesce, el mismo que organizó las colas de los jubilados del 3 de abril, también estuvo enojado". En este punto, compartieron un diálogo que mantuvo con Radio 10, en el que aseguraba que el dólar blue es delictivo, por lo que no se sabe que sucedería tras los anuncios del BCRA.

Y recordó: "El domingo Martín Guzmán en una nota para LA NACION dijo que no iban a cerrar el cepo y ayer lo cerraron. ¿No será que hay inconsistencia?". "Hoy avisó Glovo que se retira del país, lo tomará Pedidos Ya", continuó el conductor. "A veces siento que Alberto Fernández se parece mucho más a Cristina Kirchner que lo que uno creía que iba a pasar, con el dedo en alto dice qué se debe hacer y qué no. Hoy señaló de nuevo a los periodistas, hay una obsesión con los periodistas", cuestionó Novaresio.

Y concluyó: "Probablemente yo sea un imbécil, yo creo en la meritocracia. No hace falta anatematizar a los que sí hacen esfuerzo, hace falta acompañarlos y que el Estado deje de creer que el único modo es nivelar para abajo". "Se sigue con una agenda propia de Cristina Fernández. Cristina maneja al Senado como si fuera una cámara no deliberativa. Hoy en el Senado solo se trató los intereses de una persona, contradiciendo todos los reglamentos", cerró.