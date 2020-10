Luis Novaresio analizó la carta de Cristina Fernández de Kirchner y dijo que "la vicepresidenta ha generado un clima de crisis dentro del Gobierno" Fuente: Archivo

27 de octubre de 2020 • 13:22

Luis Novaresio analizó la carta que publicó la vicepresidenta Cristina Kirchner, y dijo que se trata de "un mazazo a la gestión del presidente" Alberto Fernández.

"La vicepresidenta de la Nación ha generado un clima de crisis dentro del Gobierno. Los chinos dicen que las crisis son oportunidades, ojalá que la crisis sirva para salir adelante", sostuvo el conductor de Novaresio 910 (La Red) y agregó: "Hay un panorama de incertidumbre fenomenal".

"Cuando vi la carta me generó un gran sobresalto porque ratificó la hipótesis que tengo, que Cristina solo puede usar la primera persona del singular", dijo y consideró que "el que no quiera ver que la carta es un mazazo a la gestión técnica de Alberto Fernández es porque no quiere verlo; nadie en el ejercicio del poder escribe que hay 'funcionarios que no funcionan'".

"Es fácil leer que alude a Vilma Ibarra, a Matías Kulfas, a Marcela Losardo, a Santiago Cafiero y a Sergio Massa. Y todos veníamos escuchando este descontento de la doctora Cristina Fernández por la marcha de la gestión", recordó.

"Este despegue que está haciendo, aun sacrificando sus propias fichas dentro del Gobierno, muestra que está cubriéndose personalmente", destacó.

"Le reconozco una absoluta genialidad que está por encima de todos los dirigentes y a leguas de este cronista, no sé cuál es el objetivo [que persigue] ni la próxima jugada, hay algo más que está intentado mostrar Cristina Fernández convocando a un acuerdo nacional con la oposición. Enhorabuena que Cristina Fernández, que elige sola a su candidato, que dijo 'si no les gusta armen su partido', se haya dado cuenta hoy, en 2020, que hay que convocar a un acuerdo nacional que saque al país del desastre en el que está", sostuvo Novaresio.

Sin embargo, se preguntó si "se puede convocar haciendo una interna feroz hacia adentro del Gobierno, denostando a la oposición y trayendo el rencor de sus causas anteriores".

"¿Este es el modo de la convocatoria generosa? No me cierra. Si me dicen que fui un desastre, que soy un traidor, no sé si me siento a negociar", desconfió. "Solo hay un modo de saber lo que va a ocurrir, esperando", finalizó.