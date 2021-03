Luis Ventura recordó su reunión con Maradona: “Rompió un vaso contra la pared”

Luis Ventura reveló detalles que hasta ahora estuvieron en secreto sobre el encuentro que tuvo con Diego Maradona en una oficina de Víctor Stinfale a puertas cerradas. “Rompió un vaso contra la pared cuando habló de Claudia Villafañe y Jorge Taiana”, dijo el periodista sobre la actitud que tuvo El Diez en una reunión que tuvieron por una hora y media, en la que también se habló de la pareja.

“Yo estuve con Maradona a puertas cerradas, con llave del lado de afuera, para que arregláramos en cualquier término las diferencias que teníamos. Incluso, Diego había ofrecido un pasaje para que yo viajara a Dubai y arregláramos allá, pero me pasaron a buscar un día con dos camionetas de la empresa de Stinfale y me llevaron a Ramos Mejía, a la fábrica. Voy a la oficina, estaba Diego solo fumando un habano. Estuvimos hablando alrededor de una hora y media”, rememoró.

Durante el encuentro y después de arreglar las diferencias que existían entre Maradona y el periodista, habría salido a relucir el nombre de su exmujer Claudia Villafañe y su actual pareja Jorge Taiana. Esto incomodó tanto a Diego que tuvo un ataque de furia.

La revelación de Luis ventura sobre la reunión secreta que tuvo con Maradona

“Rompió un vaso contra la pared cuando habló de la relación de Claudia Villafañe y Jorge Taiana, diciendo que lo habían engañado, que Taiana era gay y no podía tener una pareja con Claudia. Que lo había engañado no solo Claudia, si no dos familiares más”, aseguró el conductor.

La segunda oportunidad en la que se encontró con el astro del fútbol fue en una visita a la casa de Verónica Ojeda. “Ella estaba cebando mates, yendo y viniendo de la cocina y Diego pidiéndome toda la documentación que tenía yo de las transferencias inmobiliarias y empresarias de Claudia Villafañe en Estados Unidos. En las dos reuniones habló pestes de Claudia”, sentenció.

“Diego pidió la auditoria de una oficina de Londres y tenía miedo de encontrar a dos culpables de la misma familia de él que tenían que ir presas y que por eso frenaba toda la acción judicial. En la oficina de Stinfale me lo dijo, que por eso estaba frenado todo, y tenía miedo y lo dijo casi llorosamente. Yo solo recuerdo una frase que leí en las redes sociales: ‘las tres somos una’”, deslizó Ventura.

