Luisana Lopilato le pidió a sus hijos que le enseñen una canción navideña pero no todo salió como esperaba

A días de las fiestas de fin de año, Luisana Lopilato protagonizó un desopilante video con sus hijos Noah y Elías que compartió con sus fanáticos en las redes sociales. La actriz, que semanas atrás estuvo en el norte argentino grabando escenas de su nueva película, Pipa, comenzó a aprenderse las canciones navideñas en inglés y para eso le pidió ayuda a los nuños. Sin embargo, su pronunciación le jugó una mala pasada.

“La prueba de que mis hijos me enseñan todos los días cosas grandiosas”, escribió en la publicación que hizo en Instagram la ex Rebelde Way.

Lopilato está casada con el intérprete canadiense Michael Bublé cuyos temas más conocidos son “Blanca Navidad”, “Jingle Bells”, “Estaré en casa para Navidad”, por lo que ella misma reveló que en estas fechas se respira “mucho espíritu navideño” en su hogar.

La divertida confusión del hijo de Luisana Lopilato en una canción navideña

“Hoy me iban a enseñar la canción de... Jingle Bells, ¿cómo es?”, se la escucha a Luisana decirle a sus hijos mayores, quienes aparecen de espalda en las imágenes. Detrás de ella está el árbol de Navidad que armó la familia para las fiestas.

Luisana Lopilato compartió un divertido video con sus hijos (Foto: Instagram/@luisanalopilato)

Acto seguido, los pequeños comenzaron a cantar en coro la famosa canción que también interpreta su padre. ‘Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way’, entonanaronambos. Sin embargo, tras una pequeña pausa de Elías, ella aprovecha para repetir lo que cantan. ‘Oh, all the fun, it is to ride’, dice, pero el más pequeño se percata de que acaba de cometer un error. “No, mama...‘Oh, what fun. It is to ride’”, la corrige con una pronunciación perfecta para que ella lo repita.

Con miedo y después de morderse un labio, Lopilato sigue cantando. ‘In a home horse soufest learn’ (sic), dice con cierto temor, ya que su Noah le había repetido que era ‘In a one-horse open sleigh’. Después de un silencio de sus hijos, continuaron cantando y dejaron pasar el error de pronunciación que tuvo su madre.

La actriz le pidió a sus hijos que le enseñen una canción navideña, pero Elias le marcó un error de pronunciación

Pero, cuando todo parecía terminar ahí, el asunto siguió. ‘Dashing through the snow [...] Or the fields we go. Laughing all the way. Ja, Ja, ja”, cantaron los niños. Allí, Elías le pidió a la actriz que volviera a repetir la frase que equivocada. “Mamá, in a one-horse open sleigh”, pronunció. Una vez que escuchó que ella había hecho todo tal cual y reza la canción, se quedó conforme.

Luisana Lopilato y Michael Bublé tienen tres hijos: Noah, Elías y Vida (Foto: Instagram/@luisanalopilato)

La publicación se llenó de comentarios de los fanáticos de Luisana. No faltaron tampoco los mensajes de muchos famosos. De hecho, fue su esposo uno de los primeros en reaccionar al video con un tierno mensaje para su familia. “Me derriten”, escribió Bublé.