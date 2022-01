Luke Evans denunció a un resort por mal servicio y el hotel le hizo llegar una inesperada respuesta

No se detiene en Cartagena, y en especial en las redes sociales, la polémica que generó el actor británico Luke George Evans, quien denunció en Instagram incumplimientos y un mal servicio por parte del Bora Bora Club de Playa, ubicado en zona insular de la Ciudad Heroica. En su reclamo, aseguró que el lugar vendió a otras personas las camas que él y un grupo de amigos habían reservado.

“Solo les importa el dinero. La peor atención al cliente jamás vista”, manifestó el actor de Rápidos y Furiosos 6 en sus redes sociales.

Luke compartió en redes sociales su viaje, entre paisajes y momentos de relax. Foto Instagram @thereallukeevans

Al trascender su reclamo, el hotel no tardó en salir a responderle. “En primer lugar, es de recalcar que el señor Evans nunca visitó Bora Bora Beach Club y sus mágicas instalaciones. Su equipo de trabajo realizó una reserva, donde lastimosamente sus camas no fueron incluidas por error en la plataforma. Este tipo de errores no son comunes, pero debido a la gran demanda que se presenta esta temporada son más factibles de que ocurran”.

El fuerte descargo del actor, denunciando el mal servicio. Foto Instagram @thereallukeevans

Asimismo, agregaron: “Evans llegó al muelle de La Bodeguita para ir a la reserva que su equipo realizó en Bora Bora Beach Club, que incluía camas frente al mar. El personal de trabajo que se encontraba en el lugar les explicó la situación e, inmediatamente, procedieron a disculparse y ofrecer mejores opciones sin ningún costo adicional. De inmediato, el equipo de trabajo del señor Evans mostró una actitud desafiante y arrogante por lo ocurrido, rechazando la buena voluntad que tuvo el personal para ofrecer un mejor servicio sin costo adicional”.

Para cerrar, expresaron: “Rechazamos el trato que tuvieron estas personas con los trabajadores del muelle, quienes afirmaron sentirse humillados por lo ocurrido. Es completamente cierto que la culpa de la reserva fue un error de nuestra plataforma, pero este hecho no da para lanzar improperios con operarios que están presto siempre a resolver las dudas e inquietudes de los clientes”.

Luke recorrió Colombia. Foto Instagram @thereallukeevans

El director comercial de Bora Bora Beach Club, Javier Urdaneta, manifestó en declaraciones a la prensa local que estaba asombrado por el reclamo de Evans: “Nos sorprendió ese post que hizo. Él no llegó a pisar la isla o el establecimiento como tal. Ellos hicieron las reservas pero no se registraron las camas frente al mar que ellos habían reservado. Cuando llegaron, los tratamos a todos por igual. Nosotros le explicamos al manager lo sucedido, se le ofrecieron varias opciones pero no las aceptó”.

El actor estuvo de vacaciones en Cartagena y visitó zonas como Punta Arena, el volcán del Totumo y otros sectores del cordón amurallado. La polémica generada por sus denuncias en las redes, lejos de afectar al paradisíaco resort lo benefició, ya que aumentó el número de reservas y se encuentra copado hasta finales de enero.