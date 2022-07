Madonna bailó cumbia en las redes sociales y dejó sin palabras a sus fans: “Nunca le saquen el TikTok”

Madonna está al tanto de todas las tendencias y no quiere perderse nada de lo que sucede en el mundo de TikTok. La reina del pop abrió una cuenta que ya tiene más de dos millones de seguidores donde sube contenido de sus ensayos, conciertos y el detrás de escena de su vida como cantante. Esta vez, se volvió viral tras compartir un divertido clip en el que se la ve bailando al ritmo de una cumbia.

La intérprete de “Vogue” es una de las cantantes más activas en las redes sociales y no duda en compartir con sus fans de todo el mundo detalles de sus trabajos musicales, producciones fotográficas y grabaciones. Pero, también se suma a las nuevas tendencias, por eso decidió incursionar en TikTok con algunos videos y no deja de sorprender a sus seguidores.

A los 63 años, Madonna revoluciona las redes con sus videos (Instagram @madonna)

En su último posteo, Madonna se muestra con un outfit deportivo que consta de una remera blanca con transparencia, un top negro y pantalón de jogging en el mismo tono. La diva acompañó el look con una muñequera, dos trenzas, lentes de ver y sus infaltables accesorios alrededor del cuello. En el clip que subió a TikTok, la estrella pop bailó cumbia con un estilo similar a la danza árabe y le sumó un efecto de “ondas”. La canción que eligió fue un remix de “La Cumbia buena” interpretada por el grupo La Cumbia. La versión original del tema era del músico mexicano Mike Laure, quien la lanzó en 1956.

Madonna bailó al ritmo de la cumbia

La particular performance de la diva generó una revolución entre sus seguidores, que no pudieron evitar comentar la publicación. “Agradezco vivir en esta línea temporal donde puedo ver a Madonna bailar cumbia”, escribió una persona. “En que tiempos vivos en que Madonna baila cumbia”, comentó otra. “Madonna diosa de la cumbia”, aclamó una de sus seguidoras, mientras que otra pidió: “Nunca le saquen el TikTok a Madonna por favor”. El posteo ya tuvo más de ocho millones y medio de reproducciones y un millón de likes.

Marley recordó un regalo que le hizo a Madonna que terminó en escándalo

Días atrás, Marley recordó un particular momento que vivió con la “reina del pop”. Resulta que ambos se conocieron en Puerto Rico cuando él tenía 22 años. En ese entonces, el conductor trabajaba para eltrece y ella tenía contrato con Telefe, por lo que no podía entrevistarla. Pero, con la simpatía que aún lo caracteriza, Marley le cayó bien al manager de la cantante y terminó al lado del escenario durante su concierto, y poco después en su limusina. “Le caí simpático en el viaje y me invitó a la fiesta. Lo inesperado fue que terminé en la fiesta con Madonna, los bailarines, las bailarinas... ¡Fue genial!”, contó el conductor en PH Podemos Hablar (Telefe).

Marley reveló cómo fue su encuentro con Madonna y por qué generó un enfrentamiento entre canales

Pero, hubo un pequeño inconveniente que generó algunos conflictos legales. Cuando ella visitó la Argentina, él le hizo varios regalos, entre ellos una camiseta con el logo de eltrece y el problema fue que Telefe tenía los derechos de imagen sobre la cantante. “Madonna estaba en vivo en Telefe y nunca me imaginé que iba a ponérsela para el recital. Entonces, sale con el tema ‘Holiday’ y la camiseta puesta. De repente se da vuelta y se ve el logo del canal de la competencia que estaba transmitiendo”, recordó Marley y agregó: “Creo que hubo juicio y cosas, pero no fue a propósito, yo tenía 22 años... no me imaginé que Madonna se la iba a poner”.