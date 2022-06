Marley recordó su primer encuentro con Madonna y cómo un regalo que le hizo desató un escándalo en la Argentina

Marley se animó a contar una divertida anécdota que involucró a Madonna, una suite y una fiesta con bailarines. Invitado a PH: Podemos Hablar (Telefe), el reconocido conductor admitió que fue el culpable de entregarle a la reina del pop una camiseta de la Argentina que generó un juicio entre dos canales de televisión.

Carismático como siempre, este sábado Marley comenzó a narrar que cuando tenía 22 años trabajaba para eltrece, en tanto que Madonna tenía contrato con Telefe, lo que le dificultaba al conductor poder entrevistarla. Sin embargo, gracias a una amiga que trabajaba en la discográfica de la cantante, logró saber en qué hotel de Puerto Rico iba a estar la cantante.

Marley reveló cómo fue su encuentro con Madonna y por qué generó un enfrentamiento entre canales

“Llego (al hotel) y digo: ‘¿Ya llegó Madonna?’. Me contestan que sí y me dan una suite. Yo no podía creer que el canal me hubiera mandado a la suite. Cuando llegué a la suite, vi que la manager de Madonna y toda su gente me habían dejado un mensaje en la habitación”, relató el conductor. Según explicó, había habido una confusión y pensaron que Marley era el novio de Madonna. “Había un rumor de que llegaba el nuevo novio de Madonna, y pensaron que era yo, porque nadie sabía que ella iba a estar en el hotel y yo pregunté”, explicó.

Luego, el conductor de La Voz, siguió: “Todo empezó con esa confusión y a partir de ahí le caí simpático a la manager y me invitó a estar al costado del escenario en el show”. Tras el recital, Marley contó que no tenía forma de volver al hotel, que quedaba a una hora del estadio, y la manager se ofreció a llevarlo. “Me meten en una limusina con Madonna y ella preguntó: ‘¿Quién es este?’”, recordó.

Sin embargo, rápidamente comenzaron a charlar y la diva le preguntó cosas sobre la Argentina. Fiel a su estilo encantador, Marley se hizo amigo de Madonna: “Le caí simpático en el viaje y me invitó a la fiesta. Lo inesperado fue que terminé en la fiesta con Madonna, los bailarines, las bailarinas... ¡Fue genial!”.

Marley contó cómo fue invitado a una fiesta con Madonna Captura

Sin embargo, la anécdota no terminó allí y sumó un desopilante episodio más. “Cuando ella vino a la Argentina, yo le agradecí y le mandé camisetas, flores, libros, bolsos de cuero y cosas de la Argentina”, rememoró. Entre los regalos, había una camiseta del país con el logo del canal eltrece”, continuó.

Para esa gira, Telefe tenía los derechos de imagen sobre Madonna y transmitía su recital. Para sorpresa de Marley, la reina del pop decidió vestir en pleno show su regalo. “Madonna estaba en vivo en Telefe y nunca me imaginé que iba a ponérsela para el recital. Entonces, sale con el tema `Holiday´ y la camiseta puesta. De repente se da vuelta y se ve el logo del canal de la competencia que estaba transmitiendo”, recordó entre risas Marley.

Para completar su anécdota, terminó: “Creo que hubo juicio y cosas, pero no fue a propósito, yo tenía 22 años... no me imaginé que Madonna se la iba a poner”.