Magui Bravi reveló qué fue lo más insólito que le pidieron en las redes sociales

En El show del problema, la bailarina confesó que le ofrecieron dinero por mostrar una parte de su cuerpo. Fuente: Archivo

21 de agosto de 2020 • 10:42

La bailarina Magui Bravi participó como invitada en el programa El show del problema, conducido por Nicolás Magaldi, y reveló un insólito pedido que recibió a través de las redes sociales.

"Lo más gracioso que me pasó, y digo 'gracioso' porque me sorprendió, es que me pidan fotos de mis pies, y no fue una sola persona la que lo hizo. No son nada lindos mis pies pero tienen sus fans", confesó Bravi.

Ante la consulta del conductor sobre si le ofrecieron una retribución monetaria, la actriz contestó: "Sí, hubo alguno que otro, pero me llamó la atención que fuera una chica la que ofrecía plata", contó.

"Lo tengo tan naturalizado esto de los fans de los pies que para mí no es nada nuevo. De hecho, te lo cuento hasta con gracia, porque ya no me molesta", explicó. Y agregó un detalle particular: "Al principio era raro, pero después encontré fotos de mis pies en internet. Me mandaron una página avisándome que estaban mis pies", cerró.