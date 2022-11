Magui Bravi se reinventa: lejos de la fama del Bailando por un sueño, apostó por un nuevo camino

escuchar

Magui Bravi brindó una entrevista este fin de semana en la que analizó su gran momento profesional y destacó que está muy feliz y contenta en el cine, donde se siente cómoda. En diálogo con el programa PasaMontagna (Radio Rivadavia AM 630), también aseguró que “no volvería a un reality ni a nada mediático”.

Su vida cambió y dio un giro de 180 grados en 2012, cuando era azafata y decidió anotarse en el Soñando por Bailar, reality que daba un lugar en el Bailando por un sueño de Marcelo Tinelli por la pantalla de eltrece. Luego de varias semanas de competencia, Bravi logró ganar el certamen y llegó a la última instancia en el concurso de baile que reunía a los famosos en ShowMatch. En aquella final, quedó en el segundo puesto, contra la dupla conformada por Hernán Piquín y Noelia Pompa, que se consagró campeona.

Magui Bravi y todo su talento en las pistas de Bailando por un sueño

Diez años después, Bravi se alejó de los realities y encuentra totalmente abocada a la actuación. “Me costó pasar del baile a la actuación, pero se dio pasito a pasito y haciendo papeles muy chiquitos primero”, recordó. Y agregó: “El camino fue muy hermoso de transitar, pero difícil porque a veces no me dejaban ni hacer el casting. Estaba el prejuicio de que si bailás no podés actuar bien”.

Con respecto a las ganas que tenía de pasarse a esta otra rama del arte, Bravi, de 35 años, subrayó que “estaba tan a flor de piel que, aunque costara el pase lo iba a hacer como sea”.

Actualmente, la artista se encuentra viviendo un sueño y no oculta su alegría. Es una de las protagonistas de Los olvidados 2, un film de terror que tuvo su estreno mundial en Marche du Film (Festival de Cannes), el pasado 20 de mayo, durante el Blood Window Showcase. Dirigida por Nicolás Onetti, filmada en Azul y Epecuen, cuenta además con un elenc conformado por Mario Alarcón, Matías Desiderio y el francés David Michigan. Los Olvidados se puede ver en Amazon Prime Video y habla de una familia que reside en un matadero abandonado y asesina a cada turista que pise la ciudad fantasma. En la segunda parte, tiene que ver con “una banda de rock inglesa que está realizando un tour y en uno de los pueblos conocen a una chica y la llevan hacia su lugar de origen que es Epecuen. Desaparece uno de los miembros de la banda hasta que encuentran a una familia un poco siniestra”.

En torno a la actuación, Magui afirmó: “Es un lugar donde estoy cómoda. Busco distintos personajes y eso me lleva a una búsqueda interna que está buenísima”. Al ser consultada sobre la posibilidad de volver a protagonizar un reality, la artista fue contundente: “No volvería a uno ni a hacer nada mediático”.

Sobre este último punto, recordó diversas situaciones que la afectaron, como las informaciones falsas que se dijeron sobre ella: “Es parte del juego, pero de todas maneras la pasé mal y no estuvo bueno”, confió.

Magui Bravi posa junto a su novio, a quien conoció hace 12 años, cuando aún no era famosa Instagram: @maggiebravi

De cara al 2023, Bravi adelantó que le gustaría hacer cosas experimentales y puso como ejemplo al microteatro. Por último, consultada por su situación amorosa, la exintegrante de Sex, viví tu experiencia, de José María Muscari, contó: “Llevo 12 años en pareja, él conoció a la Magui azafata. Pero sigo siendo la misma y además me copa que él no esté en el medio”.

