Bienvenidos a bordo: tardaban en adivinar a quién se parecía y la respuesta fue insólita

Durante uno de los programas más recientes, Bienvenidos a bordo (eltrece) se convirtió en el escenario de un tierno suceso sin precedentes: uno de los jugadores del segmento de los parecidos aseguró ser el doble de ET y representó una dulce escena junto a Hernán Drago.

Laurita Fernández, ya firmemente establecida en su rol de conductora, abrió la puerta de los parecidos dispuesta a dejar pasar a uno de los participantes. Con timidez y algo intimidado por el batallón de cámaras que lo apuntaban, el hombre entró al estudio con la cabeza gacha. Mientras caminaba lentamente hacia el improvisado jurado encabezado por Hernán Drago, todos los presentes en el estudio empezaron a analizarlo con atención para descubrir a quién se parecía.

Luego de mantener una escueta conversación con la conductora en la que la mayoría de sus respuestas fueron secos monosílabos, el concursante contestó las incisivas preguntas de quienes intentaban descubrir quien era su versión famosa. Ávidos por intentar adivinar de quien se trataba, todos tomaron turnos para decir posibles respuestas. Ninguna era la correcta.

Hernán Drago y el doble de ET recrearon una emblemática escena

Confiado, quizás por su amplia experiencia en el ciclo de juegos, Drago ni siquiera intentó adivinar. “Yo estoy fuera del juego porque ya lo tengo”, expresó con mucha confianza. Sin dudar ni un segundo del parecido que tenía en mente, abandonó su silla para pararse al lado del participante. Tras agarrarlo del hombro y dedicarle una sonrisa cómplice, le dijo: “Sos vos”.

Mientras el “modelo” seguía negado a decir el personaje, los demás presentes arriesgaron y dieron diversos nombres. Lo compararon con varios jugadores de fútbol entre los que se destacó Carlitos Tevez y hasta creyeron que podía llegar a ser el periodista Sergio Lapegüe. Pero todas las opciones fueron recibidas con un gesto negativo de parte del concursante.

El doble de ET pasó por Bienvenidos a bordo captura de video

Finalmente, Laurita convenció a Hernán de que era su turno de adivinar y, confiado de estar en lo correcto, dijo que se trataba de Apu, el personaje de Los Simpson que se encarga de atender el local de una estación de servicio. Cunado le dijeron que era no era la respuesta correcta, disparó su segunda opción. “Son muy jóvenes ellos, pero yo lo miraba de chiquito. Es la hormiga atómica”, aseveró. No obstante, tampoco le atinó en esa ocasión.

Curiosa e impaciente, la ex Bailando por un sueño le pidió que dijera quien era su parecido. “Dicen que me parezco a ET, el extraterrestre de la película”, expresó tímidamente. Al mismo tiempo que decía eso, una foto del emblemático personaje apareció en pantalla para demostrar que, efectivamente, tenían una gran similitud. La sorpresa del jurado fue inmediata y, casi al unísono, todos estuvieron de acuerdo con que era cierto.

Hernán Drago recreó una escena de ET con un participante de Bienvenidos a bordo captura de video

Con mucha emoción, Laurita convenció a Hernán Drago de que se acercara para recrear la legendaria escena en donde Elliot -personaje interpretado por Henry Thomas- une su índice con el de ET en un final que es recordado como uno de los más conmovedores de la historia del cine. Tras representar ese momento, el modelo le dio un fuerte abrazo al concursante para agradecerle por haberse presentado en el programa.