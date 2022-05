Tras ser eliminada, Silvina Luna apuntó contra El Hotel de los Famosos: “Es recontra tóxico”

Después de quedar eliminada de El Hotel de los Famosos (eltrece), Silvina Luna apuntó contra el reality y nombró a varios de sus excompañeros en una entrevista. La famosa tuvo palabras muy duras con el ambiente de la competencia y con algunas figuras en particular que, desde su punto de vista, hacen más difícil la experiencia del resto.

La modelo se quedó afuera después de perder en el duelo ante Majo Martino. Ya eliminada del certamen, se refirió a los manejos de la “familia”, el grupo que integran varios famosos, entre los que se encuentran nombres como el “Chanchi” Estévez y Alex Caniggia.

“Yo sé cómo opera. La familia vota según quién gane en el laberinto. Ellos quieren afuera a Locho Loccisano y a Walter Queijeiro porque no son parte. A Majo Martino también la van a rajar pronto”, aseguró en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez). Además, señaló que el grupo define la estrategia “según el rival”.

En esa misma línea, cuestionó el formato del reality y cómo la alianza entre algunos participantes complica al resto: “Como no vota la gente, sacan al que le cae mal a esa mayoría. No sé qué tan bueno es no estar en igualdad de condiciones. Llegás muy agotado y golpeado a las finales”, reconoció Silvina.

Silvina Luna tuvo duras palabras sobre El Hotel de los Famosos, después de quedar eliminada Captura de Instagram

La ex Gran Hermano también fue consultada por Martín Salwe, con quien mantuvo un corto romance dentro del programa. A pesar de que afirmó que “hablar de decepción es mucho” por el poco tiempo que compartieron, sí confió que no le gustaron algunas de sus actitudes. “Hay un límite en hacer sentir mal al otro, en jugar con las emociones y los sentimientos, el juego es el juego y ese es el límite. No me gustó cómo se manejó con Majo”, expresó.

Con respecto al ambiente de El Hotel de los Famosos en general, la actriz manifestó que dentro de la competencia percibía algo distinto a lo que se ve en televisión: “Pensé que nos llevábamos todos bastante bien, que nos queríamos. Ahora lo veo y es recontra tóxico”.

Por último, habló también sobre el trato que recibe Locho Loccisano, quien entró hace algunas semanas en reemplazo de Rodrigo Noya, y volvió a nombrar a Salwe. “El bullying que le hacen a Locho me parece muy feo. Los hilos que se le ven a Martín, que juega sin que le importe el resto. Se ven mucho los vínculos de manipulación”, concluyó.

Las complicaciones físicas de Silvina Luna en el reality

Tras quedar fuera del certamen, la famosa ya se había referido a los problemas que le generaron algunos desafíos en El Hotel de los Famosos. “Estuve cinco días internada cuando recién había pasado una semana y media de juego, tenía muchas ganas de seguir viviendo la experiencia, recién empezaba. Y bueno, volví, pero bajo ciertos cuidados. El desafío era conmigo misma todo el tiempo, superarme pero sin perder el límite del autocuidado”, comentó en diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece).

Más allá de esto, Silvina se mostró contenta por el tiempo que pasó dentro del certamen: “Valoro el tiempo que me quedé. Pensé que me iba a la semana, no me lesioné, nunca di de menos sino de más”.