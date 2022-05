Chiche Gelblung contó por qué rechazó participar en El hotel de los famosos y fue contundente

Las internas alrededor de El hotel de los famosos (eltrece) parecen no tener fin. Esta semana se sumó como participante la influencer Emily Lucius, hermana de Belu, que seguramente dará que hablar. Pero, además durante las últimas horas comenzó a barajarse la posibilidad de una nueva incorporación: Samuel ‘Chiche’ Gelblung. Sin embargo, eso no se concretará por un particular motivo.

El conductor de Crónica HD -en diálogo con LAM (América)- aclaró las versiones que señalaban que sería un nuevo participante del programa conducido por Carolina “Pampita” Ardohain y el Leandro “el Chino” Leunis. A su vez, se rumoreaba que no iba a entrar solo, sino que lo haría en compañía de su inolvidable máquina detectora de mentiras.

El los últimos días se barajó la posibilidad de que Chiche se sumara al reallity junto con el detector de mentiras

“Hubo un intento, pero es falta la versión de que iba a llevar el detector de mentiras. No nos pusimos de acuerdo porque no me interesa, ni por la oferta económica”, aseguró el periodista. En ese sentido, reconoció: “Hubo un acercamiento pero no tiene nada que ver conmigo. No me motivó”.

El periodista se mostró seguro con su decisión, ya que se ve lejos de ingresar al programa y aún más de llevar el detector de mentiras para usar con algunos de los personajes del hotel.

Chiche Gelblug contó por qué rechazó participar de El Hotel de los Famosos

Por otra parte, cuando le preguntaron por el contenido del reallity, Chiche tuvo una respuesta contundente: “No me parece interesante. No conozco la historia, lo la sigo. No me motivó”.

Sin embargo, y más allá de su falta de interés por el programa, desde LAM sostuvieron que hubo un segundo motivo por el que rechazó la propuesta. Según precisaron, hubo una cuestión económica que impidió cerrar el trato. La cifra no endulzó los oídos de Chiche y le dijo que no a eltrece.

Carolina "Pampita" Ardohain y Leandro "el Chino" Leunis conducen el programa de la noche de eltrece

“Por dos horas, los sábados, le ofrecían 120.000 pesos”, dijo Pía Show. Gelblung rechazó la oferta, pero la producción no se rindió y siguió insistiendo. Volvieron a llamarlo para ofrecerle un poco más de dinero, 150.000 pesos, pero la respuesta siguió siendo negativa. “Unos maleducados”, dijo Yanina Latorre.

El día que dos panelistas de LAM rechazaron participar de El Hotel de los Famosos

Chiche Gelblung no fue el único que rechazó una propuesta de eltrece. Semanas atrás, dos panelistas del programa que conduce Ángel De Brito contaron la propuesta que les hicieron para sumarse. Andrea Taboada y Estefanía Beraldi no la aceptaron, pero revelaron la suma de dinero que les ofrecieron. Además Nazarena Vélez aseguró que su hija Barbie también fue tentada para participar.

Una de las angelitas tentadas para participar de El Hotel de los Famosos fue Andrea Taboada.

Beraldi dijo que le ofrecieron 600.000 pesos para competir en el reallity. Sin embargo ella decidió continuar en el programa de América. Entre otros motivos, lo que no la convenció fue el hecho de estar alejada de sus familiares y amigos y sin poder usar el celular.

Por su parte, Taboada aseguró que una productora que conoce hace muchos años la contactó y le hizo una propuesta que rondaba entre los 700.000 y el millón de pesos. A pesar de los ceros, las dos angelitas decidieron seguir de la mano de De Brito.