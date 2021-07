Malena Guinzburg criticó al jurado de La Voz Argentina y Lali Espósito le respondió

Las decisiones en los reality suelen generar opiniones encontradas. En esta oportunidad, la polémica se generó cuando el jurado de La Voz Argentina, en su audición a ciegas, no giró para aprobar a un participante que contó una historia de vida muy emotiva. En las redes sociales entonces, aparecieron las quejas y entre ellas se destacó la de Malena Guinzburg, a quien Lali Espósito le respondió.

“Mi viejo nos abandonó cuando tenía 12 años y fue muy difícil crecer sin un padre, nosotros somos cuatro hermanos. Cuando encontré la música, era lo que tenía que pasar y realmente necesitaba algo que me motivara para seguir viviendo. Me siento feliz porque persigo mis sueños”, contó llorando antes de su audición Leandro Pérez.

Luego, el joven mendocino interpretó Rock and roll y fiebre de Pappo, pero nadie del jurado -que desconoce tanto las caras, como aspectos de la vida, de los participantes- no giró su sillón para que siguiera en la competencia. Enseguida, se suscitó la polémica entre los televidentes y Malena Guinzburg escribió: “Si no lo van a elegir, no me pongan la historia del padre porque nos hace m.....”.

Si no lo van a elegir no me pongan la historia del padre porque nos hace mierda — Malena Guinzburg (@mguinzburg) July 16, 2021

Lali Espósito, una de las integrantes del jurado, entonces le respondió: “Y nosotros que no lo sabemos, lo vemos al aire todo. Terrible”. Entre los usuarios de Twitter, en tanto, disintieron y apoyaron lo sucedido en el programa.

Y nosotros que no lo sabemos .... lo vemos al aire todo.... TERRIBLE 🥲 https://t.co/iQrpY6cClv — Lali (@lalioficial) July 16, 2021

