Maluma habló sobre su exnovia y Neymar: "No me importa, cada quien hace su vida"

En su regreso a las redes sociales, el músico se sinceró en una charla en vivo con sus seguidores y se refirió a Natalia Barulich, su expareja

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de agosto de 2020 • 15:12

Maluma regresó a sus redes sociales para detener los rumores respecto a su vida personal. "Muchas cosas que aclarar" había dicho, luego de borrar su cuenta de Instagram durante 24 horas. Y así fue. En una transmisión en vivo, el artista colombiano dialogó con sus millones de seguidores y, además de promocionar su nuevo álbum, reveló detalles sobre su relación con su exnovia Natalia Barulich y su vínculo con Neymar Jr.

"Realmente no sé si ellos están juntos, igual no me importa, porque cada quien hace su vida y hace lo que se le da la gana. Y si ellos son novios me pone muy bien, cada quien necesita un amor en su vida", aseguró el músico de 26 años.

La polémica comenzó el pasado martes cuando Ángel Di María compartió un video en el que aparecen Neymar, Mauro Icardi, Leandro Paredes y otros jugadores cantando el hit que supuestamente Maluma le había dedicado a su exnovia.

Neymar y los jugadores de PSG festejan cantando Hawái, el tema de Maluma 00:14

Video

"Nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara, pero no, no es así", respondió, tras ser consultado por el origen de la canción. Y agregó: "'Hawái' la escribimos en combo. Me la mostraron en enero, y cuando grabé la intro del coro, inmediatamente supe que iba a ser una canción grande. Terminamos y cuadramos la fecha de lanzamiento, pero más allá de eso jamás me inspire en ninguna relación".

Pese a que la charla se desarrollaba entre risas, bromas y hasta comentarios pícaros, los fanáticos se mostraron disconformes y Maluma tuvo que explayarse sobre su relación con Natalia Barulich.

Neymar y la exnovia de Maluma, juntos. Crédito: Instagram Crédito: Instagram @natalia

"Yo terminé mi última relación tranquilo y feliz, cada quien fue a hacer lo que tenía que hacer, yo también hice mi vida y quise hacer esta canción porque muchos nos sentimos identificados. No es porque me pasó a mí, si me hubiera pasado se los hubiera dicho sin problema, así que no inventen cosas. Yo estoy bien y tranquilo", sostuvo.

Cuestionado por la "provocación" del equipo parisino con el tema en cuestión, el cantante expresó: "Al revés, me siento muy agradecido con todo el equipo del París por poner esa canción tan cabrona al terminar el partido. Pusieron 'Hawái', la disfrutaron y ver a ese combo de cracks cantando mis canciones, representa mucho para mí".

Aunque muchos tomaron sus palabras como irónicas, Maluma dejó en claro su postura y explicó los motivos por lo que cerró su cuenta de Instagram.

"Sale mi nuevo disco Papi Juancho. Ese fue el único motivo por el que me desaparecí del Instagram, necesitaba un tiempo para mí, necesitaba depositar toda la energía, todo lo que soy a este nuevo lanzamiento. Me siento muy feliz porque este es mi quinto álbum y ustedes no han dejado de apoyarme. Este año es de renacimiento", concluyó, con emoción.