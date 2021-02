Mar Tarrés cruzó con todo a Cinthia Fernández por su candidatura a diputada

La actriz Mar Tarrés, que actualmente presenta su show Minas Jodidas 2, dio una entrevista al programa Mitre Live, y le pegó fuerte a Cinthia Fernández y a las vedetes que se lanzan a la política.

“Hay muchísima gente que está ocupando puestos políticos y que no ha estudiado ciencias políticas, económicas o abogacía, como para tener una idea de algo. No los cargos más importantes, pero de pronto vemos un concejal que en su put... vida agarró un libro”, empezó su descargo Tarrés, cuando le consultaron su opinión al respecto.

“La Argentina da para todo. Ya que las vedetonas se pongan (de candidatas) me parece una falta de respeto al país. Quédense con el trabajo que hacen, diviertan a la gente en las redes, sigan con los put...ríos de la tele, sigan matándose con todo el mundo. Me parece que no. Argentina, país generoso. Por la plata baila el mono”, lanzó la actriz.

“Mañana por toda la plata que les ponen pasan a ser las carmelitas descalzas y se olvidan que nos mostraban el cul... en las redes todo el tiempo. Que hagan lo que quieran. Si lo quieren hacer y la gente las vota, todo bien, pero a mi me parece que hay que tener límites”, siguió.

“Yo tengo muchísima llegada a la gente. Tengo mucho carisma. Salgo a la calle, voy al quiosco a comprar y paré con diez personas a charlar. Me han ofrecido muchas veces, ‘vos deberías tener un cargo, deberías estar en un partido’. Pero no, ni en ped...”, dijo rotundamente.

“La política siempre está sucia. El partido en el que estés, sea blanco o sea negro, siempre alguien se choreó algo y quedás pegada vos. Me enteré por ejemplo de otras personas que no voy a dar nombre, que les dieron una torta de plata por salir a hacer campaña política”, agregó Tarrés.

Para que nadie diga que es mentira, acá está el comunicado del partido UNITE confirmando formalmente el ofrecimiento que recibí por la candidatura para Diputada Nacional para las próximas elecciones pic.twitter.com/XZcp3cg3hY — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) July 2, 2020

“Seamos honestos. Una Cinthia Fernández, ¿qué quiere ser diputada? Saquemos números. Ella desde el día que pasa a ser diputada ya no puede mantener los canjes y seguir haciendo publicidades. Tenés que mantener un perfil. Ya no podés trabajar en la televisión y salir a pelearte. Un artista gana muchísima más plata que un sueldo de diputado”, aseveró.

“¿Por qué iría para bajarse el sueldo?”, se preguntó la actriz, y completó ella misma: “Porque hay un montón de gente por detrás que te pone torta de plata, que se la chorea de la plata de la gente, para que vos vayas a poner la cara. El sueldo te lo maquillan. Sabemos lo que cobra una chica como Cinthia Fernández. Y sabemos que si quieren estar ahí es porque quieren sacar más plata y más provecho”.

“Yo por lo menos no les creo el cuentito de ‘quiero cambiar, quiero mejorar, quiero hacer algo’. Porque es poco serio, la vemos en la tele todo el día peleando con todo el mundo, y de pronto verla después de diputada, yo no te lo creo. Ojo, capaz que nos sorprende y termina siendo re buena diputada, labura un montón, mete muchos proyectos. Quien sabe, pero hay una falta de coherencia y de seriedad en el tema”, concluyó Mar Tarrés.

