Con motivo de la celebración de los 20 años de Intrusos, Marcela Coronel fue invitada para recordar su paso por el programa. La periodista fue una de las primeras panelistas que tuvo el ciclo conducido por Jorge Rial y fue compañera de Viviana Canosa, Marcelo Polino y Luis Ventura hasta 2003.

Desde ese momento en que trabajaban juntas siempre se habló de que Coronel y Canosa tenían una mala relación. Fue por eso que Adrián Pallares preguntó si le quedaron cuentas pendientes con algún excompañero. "No me quedaron cosas pendientes con mis excompañeros. ¡Pasó tanto tiempo!", contestó la periodista.

A continuación, intervino Jorge Rial con una pregunta más punzante: "¿Con Canosa volviste a hablarte alguna vez?".

"Un día me la encontré en un shopping y nos saludamos, ella estaba casada con Alejandro Borensztein todavía, y me presentó a su hija Martina. También me la crucé en Canal 9 y nos saludamos. Y alguna vez hablamos por teléfono hace mucho tiempo", recordó Coronel.

Rial comentó que, en el ambiente, había quedado el mito de que la relación entre ambas periodistas era "irreconciliable" y que "había una gran pelea". Pero Coronel aclaró: "Acá no había pelea, era una tensa calma. Muchas veces me pedían que no se me notara el malestar. No fue una convivencia mala para el afuera, pero yo no la pasaba bien", dijo.

Además, reconoció que hubo roces mientras fueron compañeras. "Éramos muy diferentes. Somos muy distintas, por ahí ella tiene una personalidad más avasallante, más de 'acá estoy yo'. Y por ahí se me dificultaba eso siendo la única mujer. Después, cuando entró Analía Franchín, yo me sentía más acompañada y compinche con ella. Me hubiera gustado tener otro tipo de relación con Viviana pero la verdad es que no se podía, no se daba. Cuando no va, no va. Después, la pasé fenómeno con Analía, también con Connie Ansaldi. Pero con Viviana no encajábamos", concluyó Coronel.

Marcela Coronel y otra pelea con una compañera

No es la primera vez que Coronel tiene problemas con una colega. Hace unas semanas, mantuvo un fuerte cruce con Denise Dumas por la ampliación de la cuarentena. Después del incidente, la periodista decidió tomarse una semana de licencia y terminó renunciando a Hay que ver, el programa en el que se desempeñaba como panelista.

Luego de brindar una nota exclusiva a LA NACION en la que aseguró que se sintió humillada y maltratada por la conductora del programa, las dos mantuvieron una charla en la que pudieron descargarse y escucharse.