Marcela Coronel reveló el motivo por el que decidió hablar con Denise Dumas

25 de julio de 2020 • 15:41

Luego del fuerte cruce que mantuvo con Denise Dumas por la ampliación de la cuarentena, Marcela Coronel decidió tomarse una semana de licencia y terminó renunciando a Hay que ver, el programa en el que se desempeñaba como panelista. Luego de brindar una nota exclusiva a LA NACION en la que aseguró que se sintió humillada y maltratada por la conductora del programa, las dos mantuvieron una charla en la que por fin pudieron descargarse y escucharse. Este sábado, la periodista reveló cómo fue que surgió esa conversación.

En diálogo con Catalina Dlugi, en su ciclo radial Agarrate Catalina, Coronel explicó: "Esperé su llamado durante 10 días y nunca se dio. Eso me dolió mucho. En el medio de esa espera yo renuncio al programa, porque me pareció un tiempo prudencial para esperar un llamado. En mi familia, sobre todo mi hija Uma, que tiene 15 años, me puso en caja y me dijo: 'Yo no quiero verte así. No quiero verte hablando así en la tele. Quiero que la llames a Denise y que hables con ella. No puede ser que no puedas hablar con ella'".

"Para ella, Denise es un tanto familiar. Nosotros le alquilamos una vez una casa hermosa que tienen en Mar de las Pampas, pero más allá de eso siempre me la ofrece para ir los fines de semana. No somos amigos, de frecuentarnos, pero sí existe una relación. Por eso, mi hija me dijo: 'Escuchá lo que te dice Denise; prometeme que lo vas a hacer'. Y se lo prometí", reveló.

Sobre el llamado en sí, explicó: "Eso fue a la noche y a la mañana siguiente, cuando llego a la radio, estaciono el auto y le dejo un mensaje pidiéndole disculpas por las palabras que había utilizado en la nota de LA NACION, porque lo que salió publicado es lo que dije, no es que me sacaron de contexto ni nada de eso. Lo dije en caliente, con la misma calentura que hizo que no la llamara para no excederme ese viernes. Esa calentura la reprimí hasta la nota con LA NACION. Le dejé ese mensaje y no lo oyó hasta que yo ya estaba en mi programa de radio. Mientras estaba ahí, me empezó a responder diciéndome que ella estaba muy mal también, que no podía dormir y que le dolió un montón".

"Ella se entera por los portales durante el fin de semana. A mí lo que me pasó es que cuando termina la discusión y yo en el corte me pongo a llorar y les digo a José María [Listorti] y a los productores que eso no puede pasar, eso lo escucha un productor de otro programa y lo cuenta. ¿Cómo lo sé yo? Porque una colega me llama y me dice: 'Mi productor escuchó todo, así que me solidarizo con vos'", reveló.

Sobre la posibilidad de regresar a Hay que ver, Coronel explicó: "Denise, en uno de los intercambios que tuvimos ese día, que fueron varios, me dijo que me creía y yo a ella. Fue todo muy cuidado y muy amoroso. Me dijo que le daba pena que no vuelva al programa y que quisiera que vuelva. Yo le dije que no la había llamado por eso, no es que había una intención de amigarme con ella para volver. Le dije que no, que para mí era un ciclo cumplido".

"Lo de Denise aceleró algo que iba a pasar. Algo que yo tenía que hacer, pero a mí me hubiera gustado irme de otra manera", se sinceró.

Para finalizar, Dlugi le consultó si creía que la cuarentena había recrudecido "la grieta", Coronel consideró: "La pandemia y la cuarentena no crearon nada que ya no existiera. En todo caso, exacerbó la grieta, pero creo que en eso tienen mucho que ver los medios, que la exacerban permanentemente. A mí no me hace gracia estar en un Boca-River permanente que solo beneficia a unos pocos. Es un negocio de algunos que son los que tienen poder. Yo no quiero estar al servicio de eso. No tengo ganas de estar en un programa donde la actualidad se impone como tema y que haya una posición única y tener que debatir siempre... Me resulta agotador".

"Mi hija y mi marido son súper críticos. Cuando me ven como enajenada se ponen mal y a mí tampoco me gusta verme así. Me pasó con la radio que volví a enamorarme de la profesión y eso no hay plata que lo pague. Hacer lo que uno ama no tiene precio aunque te lo paguen y no hacerlo tampoco tiene precio", finalizó.