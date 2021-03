Marcelo Polino estalló contra Jorge Lanata por un incidente en la radio

El periodista Marcelo Polino, que vive un momento profesional destacado por su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), se mostró muy enojado con Jorge Lanata por una actitud que tuvo hacia él y su equipo del programa de espectáculos que conduce por Radio Mitre.

En el inicio de la emisión, Polino se sinceró con la audiencia y reveló el insólito episodio. “Hemos entrado en guerra con un compañero de la radio. Y como pueden ver (el programa también se transmite por streaming), estamos saliendo mal iluminados, sin luz ¡Ahora nos van a ver cómo realmente somos!”, dijo indignado al aire Polino.

Polino apuntó directamente contra Jorge Lanata porque se robó las luces del estudio

Y apuntó directamente contra su compañero de emisora que se llevó las luces del estudio, detalle por el que no pudieron hacer el programa de la mejor manera. “Según me informa la producción, el señor Jorge Lanata se llevó nuestras luces, y no nos importa el motivo, lo único que nos interesa es que ya no las tenemos más”, indicó.

Y para concluir a modo de descargo, Polino manifestó su enfado con Lanata y resaltó que la iluminación es importante para poder llevar adelante un programa radial que también se retransmite en directo en otras plataformas audiovisuales. “¡Me da bronca! Yo necesito mis luces. Me hubiera traído un velador de mi casa, pero me enteré cuando entré acá”, concluyó el periodista.

LA NACION