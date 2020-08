En Polémica en el bar, el periodista de espectáculos realizó un descargo contra la pareja de Patricia Sosa: "Es muy tejedor" Crédito: América TV

El paso de Marcelo Polino por Polémica en el bar no dejó a nadie de pie. El periodista de espectáculos conversó con Mariano Iúdica sobre el conflicto latente entre Patricia Sosa y Valeria Lynch, que no da tregua. Las cantantes se enfrentaron tras una superposición de horarios para sus shows a través de streaming. Sosa señaló la mala jugada de su examiga, quien no tardó en defenderse. El revuelo alcanzó a los excompañeros de En busca de una voz, donde participaron Polino, Iúdica, las dos cantantes y Oscar Mediavilla.

Sobre el productor, Polino sorprendió con una fuerte crítica: "Él es re metido, habló mal de mí. Me trató como el hijo bobo, y yo si algo no tengo es un pelo de bobo", lanzó. El conductor del ciclo de América intervino para calmar las aguas: "No, él dice que cuando hay amigos peleándose vos siempre estás ahí, pero no habla mal de vos".

Irritado por los dichos de Mediavilla en Intrusos, Polino explicó: "Yo soy muy divertido, todo, pero cuando te metés con mi credibilidad, ahí no va". Y agregó: "Cuando me llaman de los programas hablo, claro. Ellos hablan con los chamanes y yo hablo con la gente. Pero la corro a Patricia de esto, yo lo veo a él muy tejedor. Cuando trabajábamos juntos llevaba y traía, es pica sesos".

Luego de un tape con un resumen del enfrentamiento entre Sosa y Lynch, Luciana Salazar preguntó: "¿Había amistad ahí, realmente?". Iúdica fue el primero en responder: "¿Entre ellas dos? Impresionante. Hay familia ahí, de todo. Son vecinas además", dijo. Para cerrar el tema, Polino sostuvo: "Tengo la versión de Valeria. Ella cuenta que cuando quiso solucionar el tema de los horarios de los shows no tuvo la posibilidad de decírselo a Patricia porque hizo un descargo y colgó".