A través de un comunicado, Marcelo Tinelli confirmó la reestructuración de su productora

Desde hace meses que los rumores en torno al cierre de LaFlia suenan fuerte. Deudas salariales, aguinaldos impagos, embargos judiciales y hasta denuncias del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) respecto a trabajadores sin cobertura médica contribuyeron a alimentar las especulaciones. Ante la repercusión de estas versiones, Marcelo Tinelli salió a desmentir la información y compartió un comunicado de prensa donde asegura que LaFlia no cierra y que “las obligaciones económicas con actores y colaboradores ya han sido saldadas” .

“Hace 35 años, primero desde TM producciones, luego desde Ideas del Sur y últimamente desde Laflia Contenidos, que generamos ideas, proyectos, trabajo para mucha gente y comunidad. Hoy más que nunca, seguimos creando. Gracias a quienes caminan con nosotros”, comienza el comunicado.

“En los últimos días han circulado versiones incorrectas sobre el futuro de nuestra productora y sobre supuestas deudas impagas. Desde La Flia Contenidos queremos comunicar lo siguiente”, continúa el comunicado y detalla cuatro puntos. “Laflia no está cerrando ni deteniendo sus actividades. Continuamos trabajando con total compromiso en nuestros proyectos actuales y futuros, tanto a nivel nacional como internacional”.

Comunicado de Tinelli sobre LaFlia

En su segundo punto, sostiene: “Las obligaciones económicas con actores y colaboradores mencionadas ya han sido saldadas. Como cualquier empresa con más de tres décadas de historia en el sector, mantenemos un plan de regularización y reestructuración con empleados, proveedores y áreas operativas, dentro de los marcos normales de la industria audiovisual”.

“En 35 años de trayectoria, hemos generado empleo y oportunidades a miles de personas: actores, guionistas, comediantes, locutores, periodistas, bailarines, técnicos y talentos de distintas disciplinas. Ese es el corazón de Laflia, y lo seguirá siendo”, detalla Marcelo Tinelli a través del escrito en su apartado 3 y en el 4, concluye: “Seguiremos como siempre, buscando una construcción colectiva basada en el trabajo, la creatividad y la pasión. No vamos a entrar en polémicas, pero sí vamos a proteger con hechos y transparencia lo que con tanto esfuerzo hemos logrado. Agradecemos profundamente a los equipos que nos acompañan, a nuestros aliados nacionales e internacionales, y al público que nos sigue eligiendo. Seguimos adelante, con más fuerza que nunca”.

En diálogo con LA NACION, Tinelli ayer aclaró: “No sé de dónde salió eso... Lo tiraron al aire, pero sin ningún fundamento...Seguimos trabajando con unos proyectos para el exterior y para un programa que estamos produciendo para acá, mucho más chico. El Bailando quedó discontinuado este año, por eso estamos haciendo una reestructuración de la compañía, pero La Flia no cierra bajo ningún aspecto".

El reclamo de Luisa Albinoni

Tras los rumores sobre el cierre de LaFlia, que fueron desmentidos por Marcelo Tinelli, Luisa Albinoni se pronunció en su cuenta de X y apuntó contra el conductor (Foto: Archivo / Instagram @marcelotinelli)

Luisa Albinoni apuntó contra el conductor y le reclamó públicamente la falta de pago. “Hola Marcelito me acabo de enterar de que cerrás LaFlia. ¿Me vas a pagar lo del año pasado o me considero garcada?“, expresó Luisa Albinoni a través de su cuenta de X. El destinatario del mensaje fue Tinelli, puesto que el año pasado la actriz participó del Cantando 2024 (América TV), programa que tuvo a LaFlia como productora y a Florencia Peña como conductora.

Por su parte, Florencia Peña confirmó que iniciará acciones legales contra la compañía fundada por Tinelli por salarios impagos. “¿Te pagaron o no te pagaron?”, le preguntó Pampito, conductor de Puro Show. “No, me deben, me deben”, respondió la actriz con cierta incomodidad, quien justo había sido invitada para repasar su carrera. “Yo intenté que no se filtrara, pero sí, a mí y a mi hijo nos deben y estamos esperando que nos paguen ”, expresó.

LA NACION se comunicó con otros participantes del programa para conocer cuál era su situación. Flavio Mendoza, Marcelo Polino, Matías Alé, Josefina Pouso y Camila Lattanzio le confirmaron a este medio que a ellos la productora no les adeuda pagos .

Las declaraciones de Flor de la V

Marcelo Tinelli y Flor de la V, un enfrentamiento que ya tiene varios capítulos

El miércoles, en Los profesionales de siempre, conducido por Flor de la V, reprodujeron al aire un audio en el que Tinelli desmentía el cierre de su productora: “No cierra La Flia. ¿En qué programa se habla? Es mentira eso. Estamos haciendo un achique de gente, reducción de personal, porque vamos a tener menos programas, pero no cierra”, mencionó.

Las palabras de Tinelli hicieron estallar de furia a la presentadora, quien miró a la cámara y lanzó, indignada: “Yo entiendo esta chicana de ‘ay, ¿qué programa?’. Nosotros antes de salir al aire tenemos información exclusiva porque esto no es opinión. Son personas, empleados de la productora que los convocaron a un Zoom donde les dicen que cerraba. No inventamos nada”.

Luego, la conductora sumó: “Las personas estaban llorando porque se quedaban sin trabajo después de una vida, más de 30 años. Esto está sucediendo. Marcelo, llamalo como quieras, pero esto pasó. Es una mier... esto. Está pasando en todo el país, mucha gente se está quedando sin laburo, es triste y grave”.

“El que pierde es el laburante, vos vas a seguir viviendo en Le Parc, tenés tus millones, tu casa y tu vida hecha. Pero el laburante, el que trabajó, es el que pierde, siempre”, cerró.