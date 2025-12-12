María Becerra en River: horarios, accesos, cómo llegar y todo lo que necesitás saber de sus shows
Todo lo que tenés que tener en cuenta sobre las funciones del 12 y 13 de diciembre en el Estadio River Plate; la guía completa
- 5 minutos de lectura'
María Becerra vuelve a ocupar el centro de la escena con dos presentaciones históricas en el Estadio River Plate, este viernes 12 y sábado 13 de diciembre, donde desplegará por primera vez un show en formato 360°. Con una puesta totalmente renovada pensada para que el público viva una experiencia envolvente desde cualquier punto del estadio, La Nena de Argentina inicia una nueva etapa en su carrera. En medio de esto, surge la duda de todo lo que hay que tener en cuenta antes de asistir.
En estas funciones, la artista presentará en vivo Quimera, su más reciente álbum compuesto por 17 temas y dividido en cuatro alter egos —Shanina, JoJo, Maite y Gladys— que reflejan distintas dimensiones de su identidad emocional y creativa. La lista incluirá además algunos de sus grandes hits, como “Dime cómo hago”, “High” y “Corazón Vacío”, por lo que hará un recorrido por su camino musical.
El espectáculo también contará con la participación de Ze Pequeña, Willy Bronca y Taichu, quienes serán los encargados de abrir cada noche. Con la producción de DF Entertainment, que apostó por un escenario ubicado en el centro del estadio para garantizar una experiencia inmersiva, María Becerra consolida así su lugar como una de las artistas más destacadas de la música argentina actual.
Cómo comprar las últimas entradas para ver a María Becerra y cuánto cuestan
Todavía quedan entradas disponibles para las dos funciones que María Becerra ofrecerá en el Estadio River Plate este viernes 12 y sábado 13 de diciembre. Los tickets pueden adquirirse exclusivamente a través del sitio oficial de All Access, donde se encuentran habilitados todos los sectores del estadio con sus respectivos valores.
Precios por sector:
- Platea Sívori / Centenario Alta: $55.000
- Platea San Martín / Belgrano Alta Lateral: $60.000
- Campo General (con acceso a Sívori y Centenario Inferior y Baja): $65.000
- Platea San Martín / Belgrano Alta Central: $75.000
- Platea San Martín / Belgrano Media Lateral: $80.000
- Platea San Martín / Belgrano Baja Lateral: $90.000
- Platea Sívori / Centenario Media (Numerada): $90.000
- Platea San Martín / Belgrano Media Central: $95.000
- Platea San Martín / Belgrano Inferior Lateral: $105.000
- Platea San Martín / Belgrano Baja Central: $115.000
- Platea San Martín / Belgrano Inferior Central: $125.000
- Pits: $300.000
Cómo llegar al estadio Monumental en tren, colectivo y subte
En tren
MITRE:
Estación Núñez
- Sentido TIGRE: Último 23:15 hs
- Sentido RETIRO: Último 22:30 hs
Estación Belgrano C
- Sentido TIGRE: Último 23:10 hs
- Sentido RETIRO: Último 22:40 hs
BELGRANO NORTE
Est. Ciudad Universitaria
Sentido VILLA ROSA:
- Último sábado: 23:15 hs
- Último domingo: 23:40
Sentido RETIRO:
- Último sábado: 23:50 hs
- Último domingo: 23:40
En colectivo
- Metrobus Cabildo: 41, 44, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 80, 152, 161, 168, 184, 194
- Barrancas de Belgrano: 15, 29, 42, 44, 55, 63, 64, 65, 80, 113, 114, 118, 130
- Av. Libertador: 15, 28, 29, 107, 130
- Ciudad Universitaria: 28, 33, 34, 37, 42, 45, 107, 160
Desvíos (00:30 a 1:30):
- Línea 15: Metrobus Cabildo
- Línea 28: Ciudad Universitaria
- Línea 29: Metrobus Cabildo
- Línea 107: Monroe y Cabildo
- Línea 130: Metrobus Cabildo
En subte
Línea D – Estación Congreso de Tucumán
Horarios del show de María Becerra
- Apertura de puertas: 16:00 h
- Ze Pequeña: 18:00 h
- Willy Bronca: 18:45 h
- Taichu: 19:30 h
- Show de María Becerra: 20:30 h
Accesos según ubicación
Av. Libertador y Campos Salles
- Campo Sívori
Av. Libertador y Udaondo
- Platea Belgrano Inferior / Baja / Media / Alta
- Platea Centenario Alta
- Campo Centenario – Check-in Experiencias
- Pits A, B, C y D
Av. Alcorta y Monroe
- Platea Centenario Media
- Plateas San Martín Inferior / Baja / Media
- Plateas Sívori Alta
- Plateas Sívori Media
- Parking Interno River
- Parking Hípico
- Platea San Martín Alta
Av. Lugones y Campos Salles
- Parking Ex Tiro Federal
Show de María Becerra: objetos prohibidos
Entre los objetos que no se pueden ingresar al show figuran los equipos de fotografía y video, palos de banderas y selfie sticks, armas de fuego o elementos punzantes, pirotecnia o explosivos, sustancias ilegales, drones, punteros láser, bebidas y alimentos de cualquier tipo, fuegos artificiales, paraguas, mates, mochilas grandes, así como animales, skates, monopatines, vehículos personales motorizados y coches de bebés, todos estrictamente prohibidos para garantizar la seguridad del evento.
Cómo ver en vivo el show de María Becerra del 13 de diciembre por Flow
El show de María Becerra del sábado 13 de diciembre podrá seguirse en vivo a través de Flow, que transmitirá el concierto por el canal 650. La señal estará disponible exclusivamente para clientes del servicio, tanto quienes cuenten con decodificador como quienes accedan vía streaming desde distintos dispositivos.
De esta manera, el público que no pueda asistir al Monumental tendrá la oportunidad de vivir la experiencia desde casa y no perderse uno de los shows más esperados del año.
