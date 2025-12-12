María Becerra en River: horarios, accesos, cómo llegar y todo lo que necesitás saber de sus shows

María Becerra vuelve a ocupar el centro de la escena con dos presentaciones históricas en el Estadio River Plate, este viernes 12 y sábado 13 de diciembre, donde desplegará por primera vez un show en formato 360°. Con una puesta totalmente renovada pensada para que el público viva una experiencia envolvente desde cualquier punto del estadio, La Nena de Argentina inicia una nueva etapa en su carrera. En medio de esto, surge la duda de todo lo que hay que tener en cuenta antes de asistir.

En estas funciones, la artista presentará en vivo Quimera, su más reciente álbum compuesto por 17 temas y dividido en cuatro alter egos —Shanina, JoJo, Maite y Gladys— que reflejan distintas dimensiones de su identidad emocional y creativa. La lista incluirá además algunos de sus grandes hits, como “Dime cómo hago”, “High” y “Corazón Vacío”, por lo que hará un recorrido por su camino musical.

María Becerra se presentará en River este 12 y 13 de diciembre (Foto: Instagram @dfentertainment)

El espectáculo también contará con la participación de Ze Pequeña, Willy Bronca y Taichu, quienes serán los encargados de abrir cada noche. Con la producción de DF Entertainment, que apostó por un escenario ubicado en el centro del estadio para garantizar una experiencia inmersiva, María Becerra consolida así su lugar como una de las artistas más destacadas de la música argentina actual.

Cómo comprar las últimas entradas para ver a María Becerra y cuánto cuestan

Todavía quedan entradas disponibles para las dos funciones que María Becerra ofrecerá en el Estadio River Plate este viernes 12 y sábado 13 de diciembre. Los tickets pueden adquirirse exclusivamente a través del sitio oficial de All Access, donde se encuentran habilitados todos los sectores del estadio con sus respectivos valores.

Precios por sector:

Platea Sívori / Centenario Alta : $55.000

: $55.000 Platea San Martín / Belgrano Alta Lateral : $60.000

: $60.000 Campo General (con acceso a Sívori y Centenario Inferior y Baja): $65.000

(con acceso a Sívori y Centenario Inferior y Baja): $65.000 Platea San Martín / Belgrano Alta Central : $75.000

: $75.000 Platea San Martín / Belgrano Media Lateral : $80.000

: $80.000 Platea San Martín / Belgrano Baja Lateral : $90.000

: $90.000 Platea Sívori / Centenario Media (Numerada): $90.000

(Numerada): $90.000 Platea San Martín / Belgrano Media Central : $95.000

: $95.000 Platea San Martín / Belgrano Inferior Lateral : $105.000

: $105.000 Platea San Martín / Belgrano Baja Central : $115.000

: $115.000 Platea San Martín / Belgrano Inferior Central : $125.000

: $125.000 Pits: $300.000

Cómo llegar al estadio Monumental en tren, colectivo y subte

En tren

Por dónde conviene llegar: subte, tren y líneas de colectivo cercanas (Foto: Instagram @dfentertainment)

MITRE:

Estación Núñez

Sentido TIGRE: Último 23:15 hs

Sentido RETIRO: Último 22:30 hs

Estación Belgrano C

Sentido TIGRE: Último 23:10 hs

Sentido RETIRO: Último 22:40 hs

BELGRANO NORTE

Est. Ciudad Universitaria

Sentido VILLA ROSA:

Último sábado: 23:15 hs

Último domingo: 23:40

Sentido RETIRO:

Último sábado: 23:50 hs

Último domingo: 23:40

En colectivo

Por dónde conviene llegar: subte, tren y líneas de colectivo cercanas (Foto: Instagram @dfentertainment)

Metrobus Cabildo : 41, 44, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 80, 152, 161, 168, 184, 194

: 41, 44, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 80, 152, 161, 168, 184, 194 Barrancas de Belgrano : 15, 29, 42, 44, 55, 63, 64, 65, 80, 113, 114, 118, 130

: 15, 29, 42, 44, 55, 63, 64, 65, 80, 113, 114, 118, 130 Av. Libertador : 15, 28, 29, 107, 130

: 15, 28, 29, 107, 130 Ciudad Universitaria: 28, 33, 34, 37, 42, 45, 107, 160

Desvíos (00:30 a 1:30):

Línea 15 : Metrobus Cabildo

: Metrobus Cabildo Línea 28 : Ciudad Universitaria

: Ciudad Universitaria Línea 29 : Metrobus Cabildo

: Metrobus Cabildo Línea 107 : Monroe y Cabildo

: Monroe y Cabildo Línea 130: Metrobus Cabildo

En subte

Línea D – Estación Congreso de Tucumán

Horarios del show de María Becerra

(Foto: Instagram @dfentertainment)

Apertura de puertas: 16:00 h

Ze Pequeña: 18:00 h

Willy Bronca: 18:45 h

Taichu: 19:30 h

Show de María Becerra: 20:30 h

Accesos según ubicación

Los puntos de ingreso según cada tipo de entrada (Foto: Instagram @dfentertainment)

Av. Libertador y Campos Salles

Campo Sívori

Av. Libertador y Udaondo

Platea Belgrano Inferior / Baja / Media / Alta

Platea Centenario Alta

Campo Centenario – Check-in Experiencias

Pits A, B, C y D

Av. Alcorta y Monroe

Cómo acceder al campo, plateas y sectores especiales (Foto: Instagram @dfentertainment)

Platea Centenario Media

Plateas San Martín Inferior / Baja / Media

Plateas Sívori Alta

Plateas Sívori Media

Parking Interno River

Parking Hípico

Platea San Martín Alta

Av. Lugones y Campos Salles

Parking Ex Tiro Federal

Show de María Becerra: objetos prohibidos

Qué no se puede ingresar al show: la lista oficial de elementos restringidos (Foto: Instagram @dfentertainment)

Entre los objetos que no se pueden ingresar al show figuran los equipos de fotografía y video, palos de banderas y selfie sticks, armas de fuego o elementos punzantes, pirotecnia o explosivos, sustancias ilegales, drones, punteros láser, bebidas y alimentos de cualquier tipo, fuegos artificiales, paraguas, mates, mochilas grandes, así como animales, skates, monopatines, vehículos personales motorizados y coches de bebés, todos estrictamente prohibidos para garantizar la seguridad del evento.

Cómo ver en vivo el show de María Becerra del 13 de diciembre por Flow

El show de María Becerra del sábado 13 de diciembre podrá seguirse en vivo a través de Flow, que transmitirá el concierto por el canal 650. La señal estará disponible exclusivamente para clientes del servicio, tanto quienes cuenten con decodificador como quienes accedan vía streaming desde distintos dispositivos.

De esta manera, el público que no pueda asistir al Monumental tendrá la oportunidad de vivir la experiencia desde casa y no perderse uno de los shows más esperados del año.