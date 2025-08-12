María Becerra: “Tengo el privilegio de tomar agua de bidón y no de la canilla de Quilmes”

Tras atravesar lo que ella misma definió como un “proceso de recuperación” luego de sufrir dos embarazos ectópicos, María Becerra anunció un nuevo show en el estadio Mâs Monumental para diciembre de este año. En el marco de la promoción del espectáculo, la artista quilmeña habló sobre sus orígenes en el mundo de la música, analizó cómo la popularidad que alcanzó en los últimos años le cambió la vida y remarcó la importancia de “mantener las prioridades”.

“Me pasa mucho, más que nada cuando vuelvo a Quilmes, a la casa de mis viejos. Soy mucho de volver, de estar con mi familia. Me pasa que veo todo tipo de realidades: tengo amigas del monoblock, tengo amigas que viven en La Carolina, tengo amigos de todos lados", contó este lunes en el canal de streaming LuzuTV.

Y reflexionó: “Me pasa de caer en cuenta y pensar, ‘qué privilegio que tengo’ de no sé, de poder tomar agua de un bidón, de tener el filtro de agua y no estar tomando, por ejemplo, el agua de la canilla de Quilmes“.

María Becerra habló sobre cómo se siente cuando regresa a Quilmes

Nicolás Occhiato, conductor del programa “Nadie dice nada”, siguió con el análisis y coincidió en que este tipo de hábitos se “naturalizan” en la cotidianidad y que solo se notan al volver a los orígenes. Él fue afín a la reflexión de la artista, ya que también es oriundo de una localidad del conurbano bonaerense, Villa Luzuriaga.

“Ves un montón de cosas”, añadió Becerra y dijo: “Por ahí no lo considero tanto porque hoy en día es una normalidad para mí, pero hay un montón de gente para la que es un privilegio esto”.

En otro tramo de la entrevista con el canal de streaming, Becerra también habló sobre sus deseos para el futuro y la lista que armó en los últimos años. “Me gustaría tener un refugio de animales. De gatitos, de esto, de lo otro. Y también animales silvestres. Me gustaría tener una fundación también para que las ampare”, contó y añadió: “Y me gustaría tener una fundación también para madres solteras”.

Show en River

La popular artista logró un hito al agotar todas las entradas de preventa para su esperado concierto en River el próximo 12 de diciembre en tan solo 90 minutos este lunes por la tarde. El show promete ser una experiencia única con un escenario 360°, que permitirá una vista completa desde todas las tribunas del Monumental, con capacidad para 85.000 personas.

María Becerra en el anuncio de su show en River. Gentileza DF Entertainment

La “Nena de Argentina”, como también se la conoce, hizo el anuncio del show a través de sus redes sociales con un video en el que se la ve cantando desde el techo de un edificio con un vestido y un tapado rojo. En el video, Becerra interpreta “Infinito como el mar”, su último single, mientras un grupo de drones con luces revela la fecha del recital en River y la novedad del escenario. “Primer show 360° en River y el más grande que haya vivido el Monumental”, escribió la artista en otro posteo con el anuncio oficial.