Taylor Swift anunció el lanzamiento de ”The Life of a Showgirl", su duodécimo álbum

Después de que el temporizador de su cuenta regresiva expirara a las 12:12 de este martes, Taylor Swift anunció el lanzamiento de ”The Life of a Showgirl", el duodécimo álbum de su carrera. De momento no se reveló la fehca de lanzamiento, pero el sitio indicó que las ediciones en vinilo se enviarían antes del 13 de octubre.

Los fanáticos llevaban tiempo especulando con que el duodécimo álbum de Swift saldría pronto debido a que la artista estadounidense suele dejar pistas antes de cada lanzamiento. El lunes, Taylor Nation, una división oficial del equipo de marketing de la superestrella del pop, publicó una presentación de diapositivas en TikTok con 12 imágenes y un pie de foto que decía: “Pensando en cuando dijo ‘Nos vemos en la próxima era...’” La cantante aparece en todas vestida de color naranja.

Intuyendo un patrón, algunos fanáticos se dieron cuenta de que, 12 minutos antes, el popular podcast “New Heights” publicó un adelanto. El programa, presentado por el novio de Taylor Swift, Travis Kelce, y su hermano, el exjugador de los Eagles, Jason Kelce, publicó una imagen naranja en las redes sociales con una silueta misteriosa, que muchos creían que era la de la intérprete de August.

Según la página de preventa de su web, se lanzará una edición especial limitada en vinilo del álbum en “naranja Portofino con brillo”, mientras que también se puede reservar una edición especial en casete.

El podcast anunció a primera hora del martes que Swift aparecería en “New Heights” y en un avance en video, la cantante se mostró sacando el álbum de un maletín. La portada del disco, como ocurre en su web, está borrosa.

“The Life of a Showgirl” sigue a “The Tortured Poets Department”, que fue anunciado durante los Grammys de 2024 y se lanzó el año pasado, durante su gira récord que recaudó más de 2200 millones de dólares en dos años y cinco continentes, convirtiéndola en la más taquillera de todos los tiempos.

Además, es su primer lanzamiento desde que recuperó el control sobre toda su obra. En mayo, la estrella del pop dijo que había comprado -en un monto desconocido- su catálogo de grabaciones -que originalmente se habían lanzado a través de Big Machine Records- a su último propietario, la firma de capital privado Shamrock Capital.

Taylor Swift anunció un nuevo álbum. Scott A Garfitt - Invision

En los últimos años, la cantante oriunda de Pensilvania había regrabado y lanzando sus primeros seis álbumes en un intento por recuperar el control de su música. El proyecto fue impulsado por la compra y posterior venta del catálogo de sus primeros trabajos por parte del director general de Hybe America, Scooter Braun, y representa el esfuerzo de Swift por controlar sus propias canciones y cómo se utilizan.

Hasta ahora, se han reeditado cuatro álbumes, comenzando con “Fearless (Taylor’s Version)” y “Red (Taylor’s Version)” en 2021. Los cuatro han sido éxitos comerciales y culturales masivos, y todos debutaron en el número 1 en el Billboard 200.

La última regrabación de Swift, “1989 (Taylor’s Version)”, salió en octubre de 2023, solo cuatro meses después del lanzamiento de “Speak Now (Taylor’s Version)”. Ese mismo año, la compositora batió el récord de la mujer con más álbumes número 1 en la historia.

Con información de AP