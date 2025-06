María Julia Oliván mostró cómo tiene una mano tras el accidente doméstico que sufrió al prender una estufa

La periodista María Julia Oliván mostró este sábado por la noche cómo tiene una de sus manos tras el accidente doméstico que sufrió en Border Periodismo, el medio que tiene en su casa, mientras permanece internada en el Hospital Alemán de Buenos Aires. La periodista intentó prender una chimenea para apaciguar el frío y se quemó por el exceso de etanol que le había puesto a la estufa.

“Mis manos es lo más sano que tengo”, afirmó a través de las historias de su cuenta de Instagram, en un texto que colocó arriba de la impactante imagen. “16 días de terapia intermedia. 5 intervenciones. Fiebre todos los días solo por la inflamación de la herida más grande de la pierna. Glóbulos blancos normales”, sumó sobre su parte médico.

A dos semanas del hecho, reveló cómo lleva la noticia su hijo: “Antonio que cuando viene se quiere ir y nadie le enseña que a la mamá se la acompaña (qué mejor momento para crecer que con la vida misma). Y yo acá sin poder siquiera pararme para hacerle los dibujos y enseñarle".

“Difícil ser tan fuerte como para superar los obstáculos físicos y soledades emocionales”, concluyó.

María Julia Olivan mostró cómo tiene su mano tras el accidente doméstico

Días atrás, en la misma red social, Oliván contó más detalles de lo sucedido. “Valu [Bonadeo] -colega de trabajo- me salvó prácticamente la vida -aseguró-. Todo el tiempo de espera de la ambulancia, imagínense, estaba en carne viva, terrible. ¡Horrible!”.

Luego del accidente, la periodista fue llevada en ambulancia al Hospital Alemán, donde también tuvo a su hijo. Por la madrugada le hicieron una primera intervención, que consistió en sacarle las ampollas que le salieron producto de las quemaduras. Además, le aplicaron calmantes para atenuar el dolor.

Consultada por LA NACION el día del accidente, la periodista respondió mediante un audio de WhatsApp cómo se encontraba y cuánto tiempo deberá estar internada.

“Los médicos me anunciaron que tengo para dos o tres semanas de internación. Martes y viernes próximos tengo intervenciones y no saben todavía si me van a tener que injertar piel o voy a estar bien", precisó.

Al mismo tiempo, contó que estaba acompañada por su marido, su hijo, su mamá, su hermana y sus amigas durante la internación: “Estoy bien acompañada y con una fuerte dosis de medicamentos que hace que las quemaduras no me duelan. Por ahora evolucionando bien”, explicó.

Su unipersonal

La semana pasada, Oliván tenía previsto estrenar el unipersonal Catarsis de mamis en el Teatro Metropolitan. En la propuesta habla del autismo desde una mirada íntima y personal, ya que su hijo tiene esa condición.

Frente al diagnóstico, la periodista dejó la radio y la televisión, y se dedicó a tiempo completo al cuidado de su hijo. Comenzó a contar en sus redes sociales lo que le pasaba, los tratamientos que hacía, los logros que alcanzaba. Así fue como decidió buscarle una mirada periodística al tema y lanzó un podcast contando su experiencia. El proyecto, Chat de mamis, se convirtió en un éxito.

En su libro, que lleva el mismo nombre que el podcast, señaló que “el dolor compartido duele menos”, y por eso mismo intenta contar qué le está sucediendo por estas horas.

“Cuando nació Antonio, yo empecé a mostrar la felicidad que tenía. Pero dejé de hacerlo cuando supe el diagnóstico. Entonces vi que todos los nenes que habían nacido en la misma época que él evolucionaban neuro típicamente. Había varias famosas que habían sido madres al mismo tiempo que yo y sus hijos empezaban a hablar. Y el mío no. Ahí me di cuenta que había dejado de publicar cosas porque era diferente", confesó a este medio.

Y completó: “Afronté esa emoción y decidí mostrar el hermoso hijo que tenía. ´Yo tengo este hijo, es una hermosura y pasa esto´, pensé. Instintivamente empecé a hablar de autismo. No porque estuviera en mis planes poner una ONG. Lo hice porque yo también quería mostrar a mi hijo y lo que tenía para mostrar era eso”.

En este contexto, su presentación en el Metropolitan fue reprogramada.