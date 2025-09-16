Marianela Mirra está embarazada de su primer hijo con José Alperovich, que cumple prisión domiciliaria por abuso

La exparticipante de Gran Hermano Marianela Mirra, de 41 años, está embarazada de su primer hijo con el exgobernador de Tucumán José Alperovich, de 70, quien está condenado por abuso sexual y cumple arresto domiciliario en Puerto Madero.

La noticia fue confirmada por la propia Mirra a su amigo Gastón Trezeguet y, según trascendió, el embarazo se concretó por inseminación artificial.

Alperovich fue condenado a 16 años de prisión tras ser acusado de abusar sexualmente a su sobrina. De hecho, la víctima declaró durante el juicio que tres de los abusos ocurrieron en esa torre de la ciudad de Buenos Aires.

El exmandatario tucumano continúa casado con su esposa, la exsenadora Beatriz Rojkés de Alperovich.

El complejo Zencity en Puerto Madero, donde José Alperovich cumplirá su arresto domiciliario por abuso sexual

La relación de Mirra y Alperovich

El 1º de abril de este año, Mirra confirmó su relación con Alperovich. “Esto es de casi toda mi vida, no soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”, escribió en una historia en su cuenta de Instagram.

Y continuó: “No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja porque lo amo. Y creo en él ayer, hoy y siempre, a muerte”.

En la publicación también apuntó contra el periodista Jorge Rial -quien dio la primicia y habló sobre las versiones que circulaban de que ella iba al Penal de Ezeiza a visitarlo-. “Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió. Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no y te obsesionaste de más. No me quieras arruinar más la vida, es mi vida”.

El posteo en el que Mirra confirmó la relación. Instagram

Semanas más tarde, el 12 de mayo de 2025, Mirra utilizó nuevamente su cuenta en la misma red social para anunciar su separación del exgobernador tucumano.

En la imagen que compartió se los puede ver a ambos acostados en una cama de una clínica hospitalaria. “No me debés nada, lo hice con amor”, reflexionó la exparticipante del reality en ese entonces.

“Cuando amás incondicionalmente, cuando das todo por quienes amás, aunque no siempre la vida sea justa contigo, y jamás seas prioridad. La gente utiliza mucho a la gente buena, de buenos sentimientos. Ojalá no conozcan el infierno. No me debés nada. Lo hice con amor”, decía el pie de la foto junto a Alperovich, en la que se ve al tucumano recostado sobre su pareja.

El posteo que Marianela Mirra subió a Instagram junto a José Alperovich desde una clínica hospitalaria Captura de Pantalla

Las palabras de Mirra generaron cierta confusión entre sus seguidores. En tanto, decidió editar el posteo y aclaró: “Mensaje no captado. Los superfiltros. Solo serví para los momentos de mierda, a eso hacía alusión la misma foto. Quise acompañar a la persona que amo por años, pero nunca se destacó por su sinceridad. Una pena”.

“¿La última vez que lo vi? Me dijo que no confiaba en mí, después de 18 años y ocho meses visitándolo en el penal religiosamente, sin que nadie supiera realmente su vida, su medicación, si está bien o mal. ¡Hasta acá llegué yo! Algún día sacaré un libro, de todas estas personas que se cruzaron en mi camino. Éxitos”, concluyó.

La condena que cumple Alperovich

El exgobernador tucumano está privado de su libertad desde el 18 de junio de 2024, luego de que el juez Juan Ramos Padilla lo declarara culpable de nueve hechos: seis de abuso sexual agravado con acceso carnal y tres de abuso sexual simple — dos de ellos en grado de tentativa — cometidos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018.

Meses más tardem el magistrado le otorgó al exsenador nacional el beneficio de arresto domiciliario con uso de tobillera electrónica tras cumplir 70 años en abril, y luego de que su defensa alegara problemas de salud.

Al ingresar en Ezeiza, los letrados afirmaron que la salud de Alperovich se había visto agravada por afecciones como hipertensión y problemas de movilidad, por lo requirió controles médicos regulares -recibió atención en el Hospital Penitenciario y en el Hospital Italiano-.

De acuerdo a informes del sistema carcelario, emitidos en marzo de 2025, detallaron un cuadro de depresión y desmotivación, producto del encierro y del rechazo reiterado a sus pedidos de atenuar la pena.

En julio de este año, fuentes del entorno de Alperovich indicaron a LA NACION que el exgobernador tucumano tenía dolores en la cadera que se hicieron crónicos y hasta presentó dificultades para caminar.

Sus hijos ofrecieron vivir con él

Tres meses después de emitida la condena, mientras estaba cumpliendo su pena en Ezeiza, los hijos de Alperovich ofrecieron ante la Justicia ser “fiadores” en intento de morigerar la pena de su padre.

“Para el caso que entienda que con la caución personal de nuestra parte no alcance, solicitamos que fije la suma de dinero que considere pertinente. Subsidiariamente a la caución que se fije nos comprometemos a que nuestro padre se encuentre acompañado las 24 hs. del día, asumiendo los cuatro hijos el compromiso de que parte de nuestras vidas transcurra en la ciudad de Buenos Aires”, expresaron en un requerimiento al juez.

Finalmente, Alperovich logró el beneficio de la pena domiciliaria en el complejo Zencity en Puerto Madero, donde se reconcilió con Mirra y ahora espera su primer hijo.