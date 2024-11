Marley compartió por primera vez la ecografía de su hija Milenka: “Bebita hermosa”

El nacimiento de Milenka, la segunda hija de Marley, está cada vez más cerca. Ya en la recta final de la dulce espera, y con mucha ansiedad por la llegada de la beba, el conductor compartió una tierna ecografía en su cuenta de Instagram para que sus seguidores la conozcan.

“Te estamos esperando bebita hermosa, cada vez falta menos”, escribió Marley junto al tierno posteo. Con esta emocionante imagen, el conductor también inauguró oficialmente la cuenta de Instagram de Milenka (@milenka_ok), que, en tan solo un par de horas, ya acumuló más de 33 mil seguidores. Gracias al furor que generó el posteo de su padre, incluso antes de su nacimiento, la beba ya se convirtió en una verdadera estrella de las redes sociales, al igual que su hermano Mirko.

La foto de la ecografía, que ya tiene más de 165 mil me gusta, generó una catarata de reacciones por parte de los usuarios, quienes también se mostraron ansiosos por el nacimiento de Milenka. “¡Muy parecida a Mirko!”, “Gracias Marley por compartir tu felicidad”, “¡Qué emoción!” y “Qué ganas de verle la carita!”, fueron algunos de los comentarios más populares.

La primera foto de Milenka, la segunda hija de Marley @marley_ok

En medio de todo el amor y los buenos deseos, también aparecieron varias críticas hacia Marley por crear una cuenta de Instagram para Milenka antes de su nacimiento. “Pará... No nació y ya tiene Instagram. Lo que es el 2024″ y “Milenka ya me superó en seguidores y todavía no nació” fueron los dos comentarios más likeados de la publicación. Sin embargo, los fanáticos del conductor salieron rápidamente a defenderlo y a recomendarle que haga “oídos sordos” frente a los comentarios de los haters.

El esperado nacimiento de la hermanita de Mirko

Como ya anticipó Marley en una entrevista con LA NACIÓN, la llegada de Milenka está estipulada para enero de 2025. Su nombre es de origen eslavo, tal como el de su hermano de siete años, y es muy popular en Rusia y en Polonia. En español, significa “mi pequeña”.

Milenka nacerá en Estados Unidos, al igual que su hermano Mirko @marley_ok

Al igual que Mirko, Milenka nacerá a través del método de subrogación de vientre en los Estados Unidos. El parto será en el Estado de Oklahoma, motivo por el cual, según explicó el conductor, la familia completa se instalará allí un par de semanas para esperar a la nueva integrante. Después, se quedará unos meses a la espera de los papeles para poder trasladar a la beba a la Argentina.

Además, durante la charla con este medio, el conductor también reveló cómo fue la reacción de Mirko al enterarse de que va a convertirse en hermano mayor: “Me abrazó, feliz. Yo solamente lo venía tanteando a ver si quería“. Según reveló Ángel de Brito en LAM (América), Marley “conoció a la mujer que lleva a la beba en la panza”. De acuerdo con el periodista, se trata de una mujer rusa y “no es la misma” que llevó en su vientre a Mirko.

LA NACION