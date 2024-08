Marley negó la denuncia en su contra y aseguró que tiene pruebas para demostrar su inocencia

Escuchar

El martes por la noche se conoció que el famoso conductor de televisión Alejandro Wiebe, más conocido como Marley, fue denunciado por corrupción de menores por un denunciante identificado como Adrián Alfredo Molina, que presentó un escrito judicial en el que prestó su testimonio y solicitó constituirse como querellante en un eventual “juicio de determinación por la verdad” debido a hechos, que según relata ocurrieron en 1996 cuando tenía 17 años. Sin embargo, el conductor negó las acusaciones y aseguró que tiene pruebas para demostrar su inocencia.

Tras romper el silencio el miércoles por la mañana en una entrevista con Telefé, Marley ratificó sus dichos en una charla con Ángel de Brito y dio detalles sobre cómo procederá ante la denuncia. “Es muy difícil cuando te pasa una cosa así, sobre todo cuando te ocurre con una persona que conocés hace mucho tiempo y sabés que todo es mentira. No entiendo bien de dónde sale ni por qué lo hizo, para mí es todo un misterio. Tengo un hijo de seis años, una bebita por venir, mi vida es súper tranquila, llevo a Mirko a la escuela, entonces te pasa una cosa como esta y quedás trastocado”, consideró al comienzo de la entrevista emitida por América.

En ese sentido, Marley recordó cómo fue la relación con Molina y confesó que en aquel momento no se animaba a hablar sobre su sexualidad. “Hubo un vínculo que comenzó en otra Argentina, donde te daba miedo contar tus relaciones, y la verdad es que yo no había estado con nadie. Fue como un vínculo donde nos veíamos cada tanto, yo tenía mucho miedo al qué dirán con respecto a mi sexualidad. Porque sentía que después iba a quedar encajado en ese tema (...) Yo tengo a mi familia, a mi vieja que proteger, nunca sentí que fuera un tema del que tenía que hablar públicamente. Tampoco me lo preguntaban, y pensaba: ‘Si nadie me lo pregunta debe ser que todos lo dan por sentado’. Era algo mío, hoy conté que la única vez en mi vida que me preguntaron si era gay fue en un crucero, y yo le había pedido al periodista que apague el grabador y en ese momento le dije que sí, pero que no estaba listo para contarlo. Hoy en día cualquiera lo cuenta y no pasa nada”.

Marley rompió el silencio y desmintió las causas de la denuncia que pesa en su contra (Fuente: Captura de Video/El Trece)

Tras ello, continuó con su relato: “Nunca se lo contaba a nadie, pero un día me metí en un chat popular y comenzó la conversación con un montón de gente. Yo estaba haciendo el programa Los expedientes de Teleshow y leo que empiezan a opinar sobre mí. Todos con buenos comentarios, salvo uno que empieza a decir que yo era un boludo. Ese chico era Adrián, y ahí empezamos a hablar. Me pedía una foto y tanto me insistía que yo le dije que me parecía a Hugh Grant y a Marley. Y ahí se empezó a dar cuenta que era yo”.

“Yo no me animaba y finalmente nos conocimos, en 1999. Él estaba en la facultad, estudiaba Administración de Empresas. Él cuenta que nos conocimos en 1996 y que fue en mi casa en Don Torcuato, eso es imposible porque el terreno lo compré en 1998 y recién en 1999 yo me mudo a esa casa que construí. Por eso digo que es todo inconsistente. A él le gustaba mucho escribir, cuando se termina la relación en el 2002, él se va a vivir a Miami. Yo tengo una biografía suya, muy bien escrita por él, porque escribe muy bien, y en esa biografía cuenta primero su infancia y después relata otras relaciones que tuvo. Hasta que detalla que a los 19 años me conoce a mí. Él cuenta que salía de la facultad rápido para meterse en el chat y hablar conmigo”, aseguró.

Marley habló de su noviazgo con Rocío Marengo (Foto: captura TV)

Consultado por De Brito sobre la relación de ese entonces, Marley aseguró que fue “muy tranquila”, y que al poco tiempo se terminó: “Nos llevábamos muy bien, se terminó porque yo no estaba seguro de lo que quería. Yo estaba muy inseguro con el tema. En un momento quise salir con una chica, y ahí él me dijo: ‘Yo no quiero esto’. Entonces salí un tiempito con una chica que no era conocida, y él se fue a Estados Unidos. Yo lo ayudé a que se instale allá y haga su vida. Cada vez que yo iba a Miami nos veíamos, nos encontrábamos como amigos, y nunca más volvimos a estar juntos. Después estuve en pareja muchísimos años con la misma persona, y también conocí a su marido, luego él se divorció y pasó que su madre se enfermó en la Argentina y tenía problemas con la obra social, así que lo ayudé a resolver el tema. No nos conocimos con las familias en ese momento, porque para mí en esa época era difícil”.

En otro tramo de la entrevista, Marley aseguró que recibió amenazas de parte de Molina quien en la denuncia, a la que LA NACION tuvo acceso, postuló que su relación con Wiebe afectó su “integridad moral y sexual”. “Pasó que una vez me llamó y me pidió una suma grande de dinero. De un día para el otro me escribió y me dijo que tenía muchas deudas y me pidió muchísima plata”, contó el conductor de Survivor: Expedición Robinson.

De Brito le preguntó si el reclamo de Molina era sobre US$30.000 y Marley contestó: “Me dijo que necesitaba esa plata, que lo ayude. Le dije que en ese momento no lo podía hacer y se puso distante. Al año siguiente lanzó ese delirio, que tengo capturadas las pantallas y con escribano público para que certifique todo. Me dijo: ‘Yo necesito que vos te comuniques con mi abogado, tenés que arreglar con él si no voy a hablar con Ángel de Brito, o con Carlos Monti’. Él estaba desesperado por dinero. Cuando me dice eso, dije ‘¿qué va a decir, va a contar de mi sexualidad?’. Tampoco era una cosa que a todo el mundo le iba a sorprender, no se le iba a caer la mandíbula. Pero no pensé que iba a decir otras cosas, porque yo tengo su biografía escrita por él, que él quería vivir una cosa más pública y yo no, éramos los dos adultos, no imaginé cuál sería el problema”.

Bailey, el mejor amigo de Marley y Mirko (Foto: Instagram/@Bailey_ok)

Asimismo insistió que las evidencias que demuestran su inocencia las mostrará ante el juzgado porque “es imposible que sea verdad”. “No entiendo tampoco qué pasa por su cabeza para mentir de esa manera. Yo me enteré por ustedes que vino hoy con dos cámaras y con un publicista, que está haciendo un documental para declararse como una víctima. En Miami trabajaba como profesor de yoga y hasta hace poco yo le ponía like a sus publicaciones para que le fuera mejor. No puedo entender lo que le pasa, capaz alguien le está llenando la cabeza pero no es cierto todo lo que dijo. Tampoco entiendo por qué habla con ese acento si es de Palermo, siempre habló normal”, analizó.

Por último hizo énfasis en cómo lo afectó la denuncia, reveló que no puede dormir bien y que lo incomoda. Adelantó que denunciará a Molina. “Te juro que lo igual de incómodo que me pone hablar de mi sexualidad, igual de incómodo me pone pensar que tengo que hacer eso, pero la verdad es que no tengo otra opción. Lo hablé con los abogados y ellos también me dicen que hay que ir por un juicio civil y otro penal, porque tengo todas las pruebas de que esto es mentira. Quizás se despierta y pide perdón ”, agregó.

