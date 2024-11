Marra oficializó su romance con la ex tenista y modelo italiana Camila Giorgi

La ex tenista y modelo italiana Camila Giorgi oficializó su romance con el legislador libertario Ramiro Marra. Lo hizo publicando en su cuenta de Instagram una foto junto al asesor de Milei en la que se los ve a los dos con la camiseta de Boca. “Feliz cumpleaños, amor”, escribió ella, con felicitaciones en italliano. Cuando le preguntaron cómo se inició su romance, ella contestó: “Fue amor a primera vista”.

La italiana, que tiene más de 723.000 seguidores en la red social, comentó que se conocieron en la oficina de Marra, aunque no dijo cuándo. Fuentes cercanas al diputado aseguraron que él ya conocía al padre de ella, Sergio, un veterano de la guerra de Malvinas y quien la entrenó cuando jugaba al tenis. Ambos decidieron volver a la Argentina luego de la victoria de Javier Milei en las elecciones. La primera salida romántica de Giorgi y Marra fue a la Bombonera.

Giorgi también se desempeña como modelo. Foto: Instagram

Durante su carrera, Giorgi llegó a ser la 26° mejor del mundo, ganó cuatro títulos en el circuito de la Asociación de Tenis Femenino (WTA), y su mejor resultado fue llegar a cuartos de final de Wimbledon. La mujer de 32 años es hija de inmigrantes argentinos, oriundos de La Plata, y nació en Macerata, Italia. Su acercamiento al tenis ocurrió cuando solo tenía cinco años, cuando su padre la llevó a un club local a jugar. Su madre, Claudia, era la encargada de diseñarle sus conjuntos para las competiciones, ya que es diseñadora de moda.

La deportista se retiró abruptamente de la disciplina, sin que sus seguidores entendieran el motivo: de un día para el otro apareció como retirada en el listado de tenistas de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA). Aun así, un mes después, brindó una entrevista al programa Verissimo del Canal 5 de Italia, donde contó lo agotadora que le resultaba su vida. “¿Que desaparecí de repente? Esa es la versión que dijeron, pero no desaparecí”, sostuvo, y agregó: “Hace años quería dejarlo. Es una vida dura ser tenista. Lo pospuse por mucho tiempo. Lo decidí y se lo dije a mi padre, que estaba feliz. Estuvo siempre a mi lado”.

Camila Giorgi, la extenista de 32 años de quien no había rastro hacía más de un mes y que figuraba como retirada en un registro de deportistas

En su momento, habían surgido rumores que había abandonado el tenis por un problema fiscal de su familia luego de que se llevaran muebles de la casa que alquilaban en Florencia, pero ella aclaró que su familia “no estaba al tanto” de la situación. “Los problemas surgieron por culpa de los que me gestionaban y, cuando firmé para retirarme, explotó el caos. Pero nunca nos asustamos, sino que cambiamos a quienes me gestionaban. Ahora estamos en orden, aunque lamento que la culpa cayera sobre mi padre”, explicó. También aclaró que la casa no tenía muebles y que “siempre pagaban el alquiler”. Desde entonces, Giorgi vivía en Estados Unidos.

La también modelo compartió hoy una caja de preguntas en Instagram para que sus seguidores le consulten sobre su vida personal y ahí fue cuando reveló que se encuentra en pareja con el diputado. Allí, le consultaron qué era lo que más le gustaba de la Argentina, a lo que ella respondió, junto a un emoji de un corazón: “Mi novio” . “¿Te quedarías a vivir en Argentina?”, le preguntaron después. “Sí, no me muevo más”, respondió. También le consultaron si se encontraba comprometida en una relación y si su novio era argentino, lo que respondió afirmativamente.

Las historias que compartió Camila Giorgi en Instagram. Foto: captura

Según contestó en otras historias, su comida favorita son las empanadas, prefiere el mate antes que la Coca-Cola, el asado antes que el locro, y Buenos Aires entra en su top 3 de ciudades preferidas, entre las que se encuentran Venecia y París. Le gustan los ojos verdes en los hombres y su cantante argentino favorito es Andrés Calamaro. Su tema preferido de él es Flaca.

Negó cualquier posibilidad de volver a jugar al tenis: “Nunca, cuando cierro una puerta no la vuelvo a abrir”. También admitió que no volvió a jugar el deporte, ni siquiera de vez en cuando.

LA NACION

