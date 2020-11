Después de pasar un mes desaparecido de las redes sociales, Martín Cirio utilizó su cuenta de Instagram para hablar sobre la denuncia de abuso sexual en su contra 04:25

Martín Cirio, más conocido como La Faraona, protagonizó un escandaloso episodio después de que se dieran a conocer a una serie de tuits de 2011 donde hacía chistes sobre pedofilia, por lo que fue denunciado penalmente por una víctima de abuso. A raíz de esto, el influencer estuvo ausente de sus redes sociales por casi un mes, pero ahora rompió el silencio.

A través de varias stories que compartió en su cuenta de Instagram, Cirio realizó un descargo y habló sobre lo que hizo este último tiempo luego de la denuncia. "Este mes que estuve desaparecido en redes, ni siquiera estuve entrando. Hablé con muy poca gente, mis amigos me venían a cuidar", comenzó.

"Me estuve analizando un montón, yendo a terapia para replantearme cosas de mi humor, de cosas que yo hago, que hacía, formas de expresarme. No quería hacer como que nada pasó o redoblar la apuesta o salir con el típico discurso de 'todos me envidian'", continuó el youtuber.

En tanto, no escapó a la culpa y reconoció la gravedad de lo que sucedió: "Pasó algo que fue gravísimo que lo generé yo. Necesitaba tomarme este tiempo para apagar todo el ruido externo y meterme para adentro, pensar qué es lo que genera el humor. Hay un montón de cosas que yo nunca analicé. Cuando hice ese video de descargo de Youtube lo hice en el ojo de la tormenta donde no pude procesar nada, lo único que venían eran bombas y quería salir a aclarar que yo no soy esto", dijo.

"Lo que escribí en esos tuits es nefasto, no importa si se escribió hoy o en 2010. Lo que dije fue horrible porque hay un montón de gente a la que se le caga la vida por este tema. Si lo que hacés es cruel no importa que las intenciones sean buenas. Esos chistes eran una mierda y hoy reflotado lastima a un montón de gente y les pido mil perdones. No puedo hacer más que eso", indicó Cirio.

"Esos tuits me convierten en un idiota que hizo chistes con algo que no se jode, no me convierten en un pedófilo. Los que me conocen saben que yo voy para el otro lado, a mí me gusta la gente grande. Ni siquiera podría salir con un pibe de 25. No me calienta, no está ahí nada sexual mío", continuó.

Y por último, admitió que cuando se conocieron los tuits se encontraba completamente sorprendido. "Fue un shock enorme. Me costó mucho leerlos. Fue como '¿yo escribí esta mierda?'. Sí, la había escrito yo". Y cerró: "No puedo hacer más nada que pedir perdón".

Hace unos días atrás, el influencer había publicado un mensaje a través de la cuenta de su mejor amigo, (@marianodevr). "Holis, los extraño un montón. No saben lo que fueron estas semanas. Ya en estos días vuelvo, les prometo, pero quería decirles que los extraño mucho", dijo.

El fuerte motivo de su retiro

El youtuber tuvo varios cruces por los contenidos que publicó a lo largo de su "carrera virtual", y recibió duras críticas más de una vez. Con más 700.000 suscriptores en YouTube, fue ganando popularidad en los últimos años, pero una serie de antiguas publicaciones en Twitter en las que se refirió de forma sexual a menores de edad fueron las causas del último escándalo que protagonizó, y luego se sumó una denuncia judicial.

Alejandro Sarubbi Benítez, el abogado de una víctima de abuso que inició acciones legales, -cuya identidad permanecerá anónima- dio detalles sobre el tema: "La denuncia que pesa contra Martín Cirio está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, Fiscalía N° 29. Si alguien fue víctima de este personaje, les ruego que me contacten".

"Se le imputan apología del delito, instigación a cometer delitos, en función a la gravedad de las cosas que dijo", aseguró el letrado. "Yo patrocino a una persona que fue víctima de abuso infantil, bastante afectada por estas cosas que salieron a la luz, sobre todo porque muchas veces estos delitos quedan impunes", cerró.