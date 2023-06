El inesperado mensaje de Nicole Neumann en medio del escándalo con su hija Indiana: “Destruyendo a otra persona”

escuchar

Nicole Neumann atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, envuelta, una vez más, en un escándalo. Si bien se prepara para casarse con Manu Urcera, lo cual se supone debería ser uno de los eventos más importantes y felices, desde su círculo íntimo tendrían algunas dudas con respecto a la relación. Asimismo, su núcleo familiar se quebró hace meses: está distanciada de su hija mayor, Indiana -fruto de su relación con Fabián Cubero-, quien habría hecho fuertes acusaciones en su contra. Hoy el tema se trata en la Justicia y aunque la modelo evitó hablar con la prensa, sí volvió a compartir un fuerte mensaje en las redes.

Indiana demandó a su madre Nicole Neumann por supuesta "violencia psicológica y verbal”. Archivo

Neumann y Cubero se separaron en 2017 y desde ese momento no tuvieron ni un minuto de paz: al contrario, intervino la justicia. Hoy cada uno está por su lado: ella con Urcera y él con Mica Viciconte, con quien tiene un hijo en común, Luca. En una entrevista con la revista Pronto, el exfutbolista contó que su hija mayor decidió vivir con él porque “no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá”. El conflicto interno se acrecentó y en los últimos días trascendió que Indiana demandó a su madre por supuesta “violencia psicológica y verbal”.

Desde que se hizo público que existía un conflicto legal con su hija, Nicole Neumann evitó pronunciarse al respecto en los medios, sin embargo, fiel a su estilo, encontró la manera de expresarse en las redes con frases que demuestran su postura ante la situación. En sus Stories compartió una publicación de la cuenta de Gisela Gilges, que decía: “Si alguien nos trata mal, recordemos que hay algo mal con ellos, no con nosotros... Las personas ‘normales’ no andan por ahí destruyendo a otra persona”.

El fuerte mensaje que compartió Nicole Neumann en medio de la polémica con su hija Instagram @nikitaneumannoficial

Este no fue el primer mensaje “indirecto” que la modelo compartió con sus dos millones de seguidores. Días atrás, después de que estalló el escándalo con su primogénita, subió una publicación de la cuenta de Instagram Escorpio Horóscopo Negro, la cual tenía una frase contundente: “Tus palabras nunca son un balde, no se las lleva el viento, no son palabras vacías, es lo que piensas, lo que sientes, lo que ves. Tú siempre vas con la verdad por delante”.

También subió una foto, con una frase en inglés: “When people can’t control you, they try to control how people view you”, que traducido al castellano quiere decir: “Cuando las personas no pueden controlarte, intentan controlar cómo te ven las personas”. Si bien la modelo no habló directamente del conflicto con su hija, varios especularon que estas frases demostrarían cuál sería su visión ante la situación.

El círculo íntimo de Nicole Neumann estaría preocupado por su relación con Manu Urcera: “No la está pasando bien”

Así como la situación con su hija mayor atraviesa un momento crítico, según consignó Nancy Duré en Socios del espectáculo (eltrece) su núcleo cercano estaría preocupado por ella: “Ven a Nicole como una víctima de toda esta historia. No la ven bien a ella. Me dicen: ‘Fijate lo flaca que esta’. No la está pasando bien”. A su vez, indicó que habría cierta cautela con respecto al “mal humor” de su futuro marido: “Es un tipo que se levantaría a la mañana ya de mal humor y que le molestan hasta los perros”.

Nicole Neumann planea su casamiento con el piloto Manu Urcera

La panelista expresó que lo que le preocuparía al entorno de Neumann sería que Urcera “con todas sus parejas, ha sido de bajarles la autoestima”. En esta línea continuó: “Por un lado, dicen: ‘Mirá qué bien como se hace cargo de todo, incluso de los gastos de las nenas’; pero agregan: ‘¿Cómo Nicole está aguantando todas estas situaciones?’”.

LA NACION