Martín Fierro 2023: Yanina Latorre cuestionó la nominación de Juana Viale y Luis Ventura justificó la elección

Este miércoles se conocieron las nominaciones al Martín Fierro 2023 y vinieron acompañadas por algunas polémica. Entre las cuestiones que causaron discusión, apareció la inclusión del programa de Juana Viale dentro de la categoría Interés general y no el de su abuela Mirtha Legrand, a pesar de que la conductora estuvo al aire durante el último año. Sobre este tema, Yanina Latorre opinó con dureza contra la hija de Marcela Tinayre y el presidente de APTRA, Luis Ventura, justificó la elección.

Los premios a lo mejor de la televisión y LA radio en la Argentina que están a cargo de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) se entregarán el 9 de julio. Dada la cercanía de la fecha, ya se dio a conocer oficialmente la lista de nominados en todas las categorías.

En ese contexto, la primera polémica que surgió es la presencia o no de Jey Mammon en la ceremonia. Dado que La Peña de Morfi (Telefe) integra la lista de los nominados como mejor Programa Musical, el conductor, que no volvió al ciclo desde que se conoció la denuncia por abuso en su contra, está invitado a participar. Resta saber qué decidirá él y si recibirá alguna indicación del canal para no concurrir.

Más allá de esto, el otro tema de discusión fue la elección de Juana Viale por sobre Mirtha Legrand en una de las categorías. Concretamente, en la competencia por el mejor programa de Interés General, Almorzando con Juana (eltrece) ocupa la terna y no el ciclo de su abuela.

La elección del programa de Juana Viale por sobre el de Mirtha Legrand para las nominaciones del Martín Fierro generó polémica

Por su parte, la diva sí está nominada en la terna de Conducción Femenina, donde compite contra Carolina “Pampita” Ardohain, Georgina Barbarossa y Verónica Lozano. Sobre la elección del programa de Juana opinaron Yanina Latorre y Luis Ventura en distintas entrevistas con el ciclo Desayuno americano (América TV).

Yanina Latorre opinó sobre la nominación del programa de Juana Viale

“Muy raro. La quiero mucho a Juanita Viale, pero creo que no está para una nominación; le falta un montón. Me pareció muy raro que elijan a Juanita y no a Mirtha. Rarísimo”, cuestionó la panelista de LAM (América). A continuación, elogió a la nieta de la diva, pero dejó en claro su opinión sobre la nominación: “Es divina, es una diosa y me encanta, pero me parece que todavía le falta”.

Luis Ventura explicó la elección del programa de Juana Viale

En medio de la polémica y la curiosidad que despertó esta elección, Luis Ventura, en su rol de presidente de APTRA, fue quien explicó el criterio que se utilizó para tomar esta decisión. “Mirtha está en conducción”, acotó en primer lugar el periodista, para dejar en claro que no se dejó afuera de las nominaciones a la histórica conductora.

Con respecto a la elección del ciclo de Juana, argumentó que simplemente se trató de una cuestión de apariciones al aire: “En el programa Almorzando, Juanita hizo más programas que Mirtha. ¿Cómo se llamaba el programa? Almorzando con Juana. Entonces se votó ese programa”. Por último, sobre el tema y ante la pregunta del cronista, descartó que se tratara de una valoración sobre la calidad del ciclo. “(Fue) porque tuvo una presencia mayoritaria; entonces se apostó a eso”, cerró.

