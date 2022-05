Martín Fierro: Pampito increpó en vivo a un miembro de Aptra porque no invitaron a Carmen Barbieri a la ceremonia

Luego de dos años sin poder realizar el evento, este 15 se mayo se llevará a cabo la entrega de los premios Martín Fierro 2022. Se trata de la ceremonia más esperada por artistas, periodistas, productores y trabajadores de la radio y televisión abierta argentina, donde se premia a las mejores producciones y labores individuales del último año. Por ello, en cada previa a la celebración los escándalos no escasean, tanto en relación a los nominados como a quienes no recibieron la invitación para asistir a la gala. En ese sentido, fue Sebastián “Pampito” Perelló Aciar quien increpó a Damián Rojo -miembro de APTRA- porque Carmen Barbieri no figura en la lista de asistentes a la gala.

“No es por chuparle las medias a pero, ¿por qué ella no está invitada a los Premios Martín Fierro?”, indagó Pampito en un diálogo en vivo con Damián Rojo en Mañanísima (Ciudad Magazine) al apuntar a Barbieri, quien había expresado previamente que quería asistir a la gala. El panelista se mostró indignado al remarcar programas como MasterChef (Telefe), Cantando 2020 (eltrece) y Los 8 escalones (eltrece) de los que ella formó parte estaban nominados.

Carmen Barbieri no fue invitada a la gala (Instagram @barbieri_carmen)

Mientras la conductora esperaba la respuesta del motivo por el cual no fue invitada a la ceremonia, indicó que el último año formó parte de muchos programas que se encuentran ternados, pero puntualmente ella no se encuentra nominada. Ante la consulta, el periodista indicó que en su caso la invitación debería llegarle por parte de las producciones de los que participó.

“Tenés que hablar con la producción. La respuesta es sencilla Pampito. Yo te digo cómo es, después lo que pasa ya es otra cosa”, contestó Rojo y se desligó del asunto. En este sentido, el periodista explicó que las invitaciones son escasas, por este motivo en la interna de cada programa ternado se toma la decisiones de quienes van a estar presentes en el evento.

Asimismo, el miembro de APTRA indicó que el problema de las entradas es una cuestión que atraviesa a un gran número de famosos y reveló que una destacada personalidad lo llamó, ya que a pesar de estar nominado tiene acceso para él solo y no para un acompañante. Sobre esto, el miembro de Aptra aclaró que la producción del programa solo le dio una invitación a un compañero de él que no está ternado.

Carmen Barbieri no fue invitada a los Martín Fierro

“La producción unifica todas las invitaciones que le llegan. El productor general las reparte como quiere”, justificó Rojo para desligarse del problema, al señalar que es una cuestión que queda por fuera de Aptra, ya que la asociación solo que se encarga de enviarlas según las nominaciones. “A veces es injusta esa distribución”, reconoció. Sin embargo, Carmen Barbieri lo contradijo e indicó que ellos tienen la libertad de entregarlas como gusten.

Carmen Barbieri estuvo en el Cantando 2020(Instagram @barbieri_carmen)

A pesar de asegurar que le gustaría formar parte de la importante gala, la conductora sostuvo que no se encuentra enojada por no haber recibido su invitación. Por el momento, el evento sobrepasó la cantidad de personas que estaban contempladas, ya que Luis Ventura indicó que hay al menos 150 personas más de lo que habían calculado para la celebración.