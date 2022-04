Rating: ¿Por qué Mario Massaccesi es el artífice de un silencioso fenómeno de medianoche?

Un silencioso fenómeno se viene dando a la medianoche. En síntesis (eltrece), el tradicional noticiero conducido por Mario Massaccesi, viene levantando vuelo y despegándose cada vez más de No es tan tarde (Telefe), el late night show de Germán Paoloski.

Anoche, En síntesis promedió 5,9 puntos contra los 4,5 puntos de No es tan tarde. En cuanto a los picos, el noticiero de eltrece escaló hasta los 7 puntos y el show de entrevistas de Telefe ascendió hasta los 5 puntos. El envío de Mario Massaccesi logró su mejor número en el inicio cuando se homenajeó con calidez a la actriz Hilda Bernard , fallecida ayer . En el ciclo En síntesis, Mario Massaccesi está acompañado por Guido Martínez, José Bianco, Eleonora Pérez Caressi y Juan Butvilofsky.

En Telefe, el piso de No es tan tarde fue de 3,7 puntos, lo cual no le permite remontar a Staff de noticias (Telefe), el buen noticiero conducido por Nacho Girón, un gran profesional, que ayer promedió 2,7 puntos.

No es tan tarde tuvo tiempos de mejores audiencias. Quizás los invitados de las últimas semanas no tuvieron el rango estelar que Paoloski merece y el formato perdió cierto factor sorpresa, algo que no le sucedió a un ciclo del mismo género como fue Los Mammones (América). Sin embargo, ayer Paoloski dio un golpe de timón y sorprendió con una interesante nota a la actriz Sabrina Garciarena, quien es su esposa y madre de sus hijos.

Germán Paoloski cosecha mejores números en El noticiero de la gente (Telefe), ciclo que ayer logró 8,7 puntos, ganando su franja y figurando entre los diez espacios más vistos del día.

En una televisión que tiene en las gateras a varios ciclos que la oxigenarán , el liderazgo del miércoles lo obtuvo El primero de nosotros (Telefe), ficción que marcó un promedio de 12,6 puntos , seguido muy de cerca por Fugitiva (Telefe), la tira que lo precede, que marcó 12,1 puntos. En el prime time de eltrece, Los 8 escalones del millón promedió 11 puntos, siendo lo más visto de la señal, y El hotel de los famosos marco 9,9 puntos.

El reality El hotel de los famosos se ubica entre lo más visto de eltrece con un atractivo equipo de especialistas como el efectivo Gabriel Oliveri

Luego de los noticieros de las 13, Cortá por Lozano (Telefe) y Los 8 escalones del millón – primera edición (eltrece) marcaron 7,4 y 6,3 puntos, muy buenos números en ambos casos. Después, la buena performance de las ficciones importadas que pone Telefe por la tarde no les permiten a Bienvenidos a bordo y Momento D, ambos en eltrece, trepar más alto. Este miércoles, Hercai y Soñar contigo midieron 8,5 y 9,3 puntos, respectivamente, mientras que los espacios de eltrece promediaron 4,5 y 4,7 puntos.

También es importante la ventaja que le saca Zuleyha (Telefe) a 100 argentinos dicen (eltrece). La novela extranjera marcó 11,2 puntos de promedio, un número muy importante digno del horario nocturno, y el ciclo de juegos conducido por Darío Barassi hizo 5,8 puntos, prácticamente la mitad que su competidor.

En elnueve , Bendita bajó algunas décimas, pero siguió siendo lo más visto de la señal con un promedio de 4,1 puntos. En este canal, Telenueve central se convirtió en el segundo espacio con mejor audiencia gracias a su promedio de 3,6 puntos, una décima más que lo cosechado por Telenueve al mediodía, el tanque de perfil bajo del canal.

Beto Casella conduce Bendita, el programa estelar de elnueve que encabeza la audiencia del canal El Nueve

América bajó algunas décimas con respecto al martes. Ayer, LAM fue lo más visto del canal con un promedio de 2,9 puntos , número que se desmorona con Intratables, ciclo fatigado que solo alcanzó 1,2 de promedio y que será reemplazado por Animales sueltos en los próximos días.

La TV Pública también bajó sus números, siendo lo más visto el muy buen programa Cocineros argentinos con un promedio de 0,8 décimas. En este contexto, pequeñas perlas como Quién sabe más de Argentina, una producción de BosFish conducida por Robertito Funes Ugarte, marcó 0,2 décimas. El ciclo, de noble factura y con el carisma de su conductor poniéndolo todo, toma la pantalla con 0,1 décima, lo cual resulta muy complejo de remontar.

Robertito Funes Ugarte al frente del interesante ciclo Quién sabe más de Argentina en el canal estatal

Net TV , dentro de la frialdad de su pantalla, tuvo un día especialmente flojo. Su mejor número fue 0,4 décimas, cifra cosechada por Betty, la fea, Pedro, el escamoso, El señor de los cielos y Reperfilar.

Momentos destacados

La actriz Hilda Bernard, que falleció a los 101 años, fue una figura de Telefe durante sus últimas dos décadas de trabajo televisivo. El canal la recordó con un spot algo breve, pero muy sentido.

En Cortá por Lozano, el periodista Luis Ventura , presidente de Aptra, dio a conocer las ternas de los nominados al premio Martín Fierro de televisión abierta , galardón que se entregará durante el próximo mes de mayo. Como sucede cada año, el nombre de los candidatos despertó los comentarios de quienes no están nominados y desean estarlo, dado que se trata del premio más importante de la industria del entretenimiento de nuestro país.

Laurita Fernández recibió en Bienvenidos a bordo a las drag queens , quienes aportaron un atractivo y colorido estilismo. La conductora destacó el complejo trabajo de diseño que llevaban los trajes que lucieron las invitadas.

Germán Paoloski recordó, junto a su mujer Sabrina Garciarena, una anécdota acontecida en el sanatorio donde la actriz acaba de tener a uno de sus hijos. La divertida situación también tuvo como protagonista al Zorrito Von Quintiero, íntimo amigo del matrimonio y director de la banda que acompaña a Paoloski en No es tan tarde.

En Todos estamos conectados, Sergio Goycochea y Noe Antonelli visitaron la Fragata Libertad , el buque insignia de la flota de la Armada Argentina. Los conductores recorrieron el buque para mostrar en detalle el valor de la nave y el rol que cumple con los cadetes recién recibidos.

Los 10 más vistos

1. El primero de nosotros (Telefe) 12,6 puntos de rating

2. Fugitiva (Telefe) 12,1 puntos

3. Telefe Noticias (Telefe) 11,4 puntos

4. Zuleyha (Telefe) 11,2 puntos

5. Los 8 escalones del millón (eltrece) 11 puntos

6. El hotel de los famosos (eltrece) 9,9 puntos

7. Soñar contigo (Telefe) 9,3 puntos

8. El noticiero de la gente (Telefe) 8,7 puntos

9. Hercai (Telefe) 8,5 puntos

10. Cortá por Lozano (Telefe) 7,4 puntos

Datos proporcionados por Kantar Ibope Media