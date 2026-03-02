Así fue el reingreso de Daniela De Lucía a Gran Hermano: “Volví para quedarme”

El miércoles pasado, a tan solo dos días del inicio de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Daniela De Lucía tuvo que abandonar la casa más famosa del país tras la muerte de su padre. La coach, escritora y comunicadora viajó a Tandil, su ciudad natal, para acompañar a su madre. Pese a la especulación acerca de su permanencia en el reality, retornó el domingo 1° de marzo para continuar con la competencia.

Durante la gala especial, Santiago del Moro interrumpió la cotidianidad de los hermanitos y les notificó que ingresarían dos personas, ante la ausencia de Divina Gloria (quien dejó el programa por problemas de salud) y de De Lucía. La primera en entrar fue Carla “Carlota” Bigliani, dueña de un local de indumentaria femenina.

Los hermanitos recibieron con abrazos a Daniela De Lucía tras su reingreso a GH (Fuente: Telefe)

Después de ella, atravesó la puerta la coach, lo que generó sorpresa y alegría entre el resto de los participantes. “Volví para quedarme”, soltó al ver a todos. Después de los abrazos individuales, Lolo Poggio se acercó y le preguntó cómo estaba anímicamente y ella reconoció: “Estoy bien. A ver, triste, obviamente, cuando uno pierde a un ser querido está triste. Eso creo que es algo que nunca se va, pero bueno, ya fui a despedirme de mi papá, acompañé a mi mamá. Vengo por ellos (los hermanitos), que también me hacen bien y los quiero. Ustedes también me hacen bien”.

Debido a su reingreso, De Lucía no podrá nominar el miércoles, pero sí podrá ser nominada por sus compañeros (Fuente: Telefe)

En medio de la vorágine que causó, le consultaron si vio algo desde afuera que pudiera influir en su estadía y ella sostuvo: “Estuve en Tandil, Mar del Plata, en todos lados. Así que me tienen que poner al día”.

Luego del diálogo con Santiago del Moro, De Lucía explicó: “Quiero darles las gracias a este grupo, que esas noticias que uno recibe y que nadie quiere recibir, pero que cuando llegaron me sentí muy bien acompañada por todos ustedes, realmente no cambiaría nada. Agradezco estar acá de vuelta, Santi, a vos y a toda la producción”.