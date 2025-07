Martina de Gran Hermano denunció que recibió amenazas: “Acordate del karma”

En las últimas horas, Martina Pereyra, una de las participantes más recordadas de Gran Hermano 2025 (Telefe), generó preocupación entre sus seguidores luego de que denunciara que mediante sus redes sociales recibió graves amenazas, entre las que se encuentran mensajes intimidantes y fotos de armas.

Las amenazas generaron preocupación entre los seguidores de la exhermanita (Foto: Captura X)

La situación fue expuesta por su hermana Delfina, quien a través de X publicó algunas de las capturas que dieron cuenta de la situación. “Esto es lo que le mandan a Martina. La gente está totalmente enferma”, escribió indignada.

Tal como se puede ver en la imagen, uno de los mensajes fue enviado desde la cuenta de Instagram @misca_water. “Te dejamos una carta debajo de la puerta de tu departamento, que la disfrutes”, expresaron junto a una fotografía de un arma apoyada sobre el volante de un auto. También le enviaron una foto de un bar donde la participante había cenado con Santiago ‘Tato’ Algorta, el reciente ganador del reality que conduce Santiago del Moro. “Vas a terminar en un río si seguís así. ¿Vos querés desaparecer?... Si quiero ya te hacemos boleta”, le dijeron después.

"No tenés códigos, Martina", fueron algunos de los mensajes intimidantes que la joven recibió (Foto: Captura X)

“No tenés códigos, Martina. Acordate del karma”, fue una de las advertencias que recibió la joven de 24 años y la cual muchos interpretaron a que el conflicto podría estar relacionado con las especulaciones de un romance entre ella y el ganador del reality.

Horas después de que el caso se viralizara en las redes sociales, la exconcursante realizó un vivo en TikTok donde compartió su reflexión. “No es para que nadie salga a defenderme, ni a decir que me tienen que cuidar, ni para hacer culpable a alguien porque haya alimentado un shippeo. Nadie tiene la culpa y ningún fandom tiene la culpa. Por más que sean personas desquiciadas afuera de los fandoms, no es el fandom”, señaló.

En ese sentido, dio a entender que las amenazas no podrían estar relacionadas directamente con los fandoms. “Qué quieren que haga yo, 45 mil veces dije lo mismo: que no bardeen a la gente que quiero. Y siguen bardeando. Entonces, nadie tiene que salir a aclarar, nadie tiene que salir a cuidar, nadie tiene que salir a decir ‘fue el fandom de tal’. No son los fandoms, son personas desquiciadas”, agregó.

Santiago "Tato" Algorta y Martina Pereyra estarían viviendo un romance

Además de referirse a los mensajes intimidantes, aprovechó el momento para reflexionar sobre cómo atraviesa el hate que recibe desde las redes. “Que me digan tro** y todo lo que sea no me molesta, ya me estoy curtiendo. Pero nadie te prepara para que te hablen de tu vida y te peguen así. Es difícil. Al principio me dolía mucho, me hacía mal. Ahora ya un poco me resbala, pero lo de ayer fue un poco fuerte”.

Fue tal la repercusión que tuvo que hasta Luca Figurelli, excompañero y amigo cercano de Martina -con quien la habían relacionado dentro de la casa más famosa del país-, se manifestó en la red social X. “¿Qué onda? Me levanto y mi gente bardea a los que quiero. ¿Qué les pasa? Yo no le digo a mi público que se comporten así, y menos que amenacen a gente que quiero. Pórtense piola, no sean bobos”, lanzó, molesto.