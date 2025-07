Una exparticipante de Gran Hermano anunció su embarazo y sorprendió a sus seguidores: “¡El secreto mejor guardado!"

El lunes, desde el sillón de la conducción de LAM (América), Ángel De Brito anunció el embarazo de una exparticipante de Gran Hermano (Telefe) edición 2022, que rápidamente sorprendió a las panelistas en el estudio e incluso a los exjugadores que se sumaron a la emisión especial en honor al reality y al ganador del ciclo: Santiago “Tato” Algorta.

Según adelantó De Brito, Martina Stewart Usher, confirmó que está en la dulce espera con su novio de hace tres años, Uriel de Martini, un influencer de viajes con más de un millón de seguidores en Instagram.

El posteo de Martina Stewart Usher tras confirmar su embarazo (Fuente: Instagram/@martistewart_)

A pesar de que la estadía de la exparticipante en Gran Hermano fue breve, supo mantenerse en el medio, en particular en las emisiones especiales que el reality agregó a su grilla diaria, como El Debate o La noche de los ex. Además, en las redes sociales tiene más 800 mil seguidores y se muestra muy activa con posteos acerca de su vida privada.

El anuncio de De Brito comenzó como un “enigmático”. “La que va a ser mamá está en nuestra tribuna por primera vez”, dijo el periodista. Después de un ida y vuelta afirmó: “Martina está embarazada”. En ese instante, la influencer se levantó de la tribuna y detalló que está de 14 semanas, por lo que enseñó su panza frente a la cámara.

“Me siento horrible”, aseguró Stewart Usher sobre los efectos de la gestación. Según explicó, su relación con Martini empezó después de su paso por la casa más importante del país. “El bebé todavía no tiene nombre. Me quiero negar al sexo que me dijeron y estoy esperando a que sea otro. Quiero que sea varón”, agregó la influencer y señaló que tiene un nombre en mente, Justino. Espera su bebé para el 30 de diciembre, pero al ser madre primeriza puede que el bebé se adelante.

Martina Stewart Usher y su novio, Uriel de Martini posaron en el estudio de LAM con la ecografía (Fuente: Instagram/@martistewart_)

Después de la noticia en exclusiva en LAM, compartió algunas fotos en Instagram en la que apareció con su novio en una pose romántica. Además, incluyó la ecografía. Junto a las imágenes escribió un emotivo texto acerca de lo que significa para ella este momento.

La respuesta de Uriel de Martini al posteo de Martina Stewart Usher (Fuente: Instagram/@martistewart_)

“¡El secreto mejor guardado! Te estamos esperando Justi, ya somos un montón en casa, pero sin dudas vas a ser la/el integrante más importante. Te amamos con todo nuestro corazón, prepará los cachetes que en casa te espera una manada para llenarte de besos”, expresó. Por su parte, Uriel de Martini respondió: “¡Gracias por darme la mejor noticia de mi vida! Te esperamos Justi”.

Ese posteo alcanzó los 30.000 “Me Gusta” y acumuló decenas de comentarios de felicitaciones, como: “Los amo, quién iba a decir, ¿no? Los amo de verdad y me pone muy feliz. ¡A disfrutar! “; “Felicidades”; “Hermosos”; “Lo mejor en esta nueva etapa” y “Qué hermoso”.

La reacción de sus seguidores ante la noticia de embarazo (Fuente: Instagram/@martistewart_)

El paso de Stewart Usher por Gran hermano fue polémico desde su inicio, cuando en el casting de presentación se definió como heterosexual y que le parecía “rari” la bisexualidad. “Es para analizar”, sostuvo. Esto le valió de una seguidilla de críticas, especialmente en las redes sociales.

La influencer, que conformó parte del equipo de “Los monitos”, por sus tratos particulares dentro del ciclo, fue la segunda eliminada con el 57% de los votos. A lo largo de estos casi tres años que transcurrieron, se metió en diferentes disputas mediáticas y apuntó con los hermanitos de la edición posterior a la suya. En la actualidad cambió el escándalo por una vida más tranquila.