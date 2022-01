Martita Fort fulminó a Daniel Osvaldo tras su incómodo encuentro en Miami: “¿Quién es ese viejo?”

Martita Fort apuntó contra Daniel Osvaldo tras su embarazoso encuentro en un boliche de Miami, Estados Unidos. La hija de Ricardo Fort, que viajó a la ciudad norteamericana junto a su hermano Felipe y al tutor legal de ambos Gustavo Martínez, contó qué ocurrió esa noche.

Osvaldo llegó a Miami junto a Gianinna Maradona, quien era su pareja, en el contexto de un viaje familiar. Sin embargo, discutieron y todo apunta a que se separaron.

En ese contexto, el exfutbolista salió con amigos a un boliche de la ciudad al que suele ir Martita. A pesar de que un comienzo se comentó que no se habían cruzado y que estuvieron presentes en distintos horarios, parece que no fue así.

Guido Zaffora afirmó en Es por ahí (América) que sí hubo un encuentro entre ambos, y parece que no fue muy positivo. “Él se acercó a la mesa de Marta y le empezó a hablar. Marta lo trataba bien, pero lo miraba como diciendo ‘no tengo interés en conocer a este tipo. No sé quién es’”, comenzó contando el periodista.

Martita Fort fulminó a Daniel Osvaldo

De acuerdo a la información que brindó, la protagonista le transmitió que fue a divertirse con sus amigos y que con el correr de los minutos no se habría sentido demasiado cómoda con la presencia de Osvaldo.

Luego, reprodujo las palabras de la joven sobre la actitud del famoso: “Se me pegó en el boliche. Me miraba, pero yo no sé quién era el viejo ese. Yo estaba con mis amigos, estaba disfrutando. La verdad es que fui al boliche para otra cosa: estoy acá de vacaciones. Se acercó, pero no sabía quién era ese viejo”, admitió la joven.

Martita hizo hincapié en la diferencia de edad de ambos: se llevan más de 18 años. Mientras que el exjugador de Boca y Huracán cumplió 36 el 12 de enero, la joven cumplirá los 18 en febrero.

La pelea de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

La crisis en la pareja de Osvaldo y Gianinna se produjo luego de llegar a Miami, cuando él manifestó su deseo de salir y hacer vida nocturna. La hija de Diego intentó convencerlo y explicarle que era un viaje familiar, dado que también estaban presentes Claudia Villafañe, su hijo Benjamín y Dalma con su pareja y su hija.

La pareja de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona estaría atravesando una crisis muy profunda Archivo

Después de no poder llegar a un acuerdo y discutir, Osvaldo se fue del lugar que compartían y ambos manifestaron el quiebre en redes sociales, al borrar todas las fotos que tenían juntos.

A partir de allí, el exdeportista fue visto en distintos boliches de Miami bailando con otras mujeres. Incluso, varios usuarios de Twitter aseguraron haberlo visto peleándose con otra persona en un baño.

A su vez, hizo mucho ruido la filtración de una foto del exfutbolista besando a otra mujer. En aquel entonces, la información también había sido compartida por Zaffora. Por el festejo de Año Nuevo y alrededor de las 2 de la madrugada del 1° de enero, Osvaldo fue fotografiado muy cerca de una joven en un boliche.

Mientras esto ocurría, Gianinna había optado por el festejo familiar y pasó la celebración con su hijo, su mamá, su hermana y su sobrina Roma.