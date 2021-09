El radical cambio de look de Martita Fort antes del estreno de la serie sobre su padre

En medio del escándalo que significa la producción de la serie sobre Ricardo Fort, su hija Martita lució un impresionante cambio de look de cara al comienzo de las grabaciones y sorprendió a sus más de 600 mil seguidores en Instagram con su nuevo color de pelo.

“Vuelve Marta con otro cambio de look por octava vez en el año”, advertía la joven en sus historias de Instagram. Pasadas unas horas, y luego del agradecimiento a su peluquero y marca que la asistieron, la hija del chocolatero mostró su impresionante cambio de look.

El radical cambio de look de Martita Fort

Para mostrar los resultados del tratamiento, dejó ver un antes y después del retoque. “Este cambio de look fue posible gracias a la magia de Cristian”, escribió haciendo alusión a su peluquero. Además, le contó a sus fans que las extensiones que se puso son de “pelo natural y virgen”.

Pero esta es apenas una de las tantas cosas que Martita Fort está haciendo de cara a la producción de la serie sobre Ricardo. En medio de su cambio de look, empezó a cursar clases de baile y canto, acorde a lo que ella misma reveló cuando estuvo presente en el programa de Marcelo Tinelli.

El antes y después de Martita Fort Instagram: @martacfort

Allí también expresó estar “muy ansiosa” porque comience la serie. “Estuve viendo cómo va a ser cada capítulo y me impresionó. Hicimos una canción para que se la dedique a mi papá”, contó.

La “incomodidad” de ser millonaria

Hace unos días, Martita se tomó unos segundos para responderle a uno de sus seguidores una inquietud en Instagram. Luego de haber permanecido en Miami, Estados Unidos, junto a su hermano de vacaciones, regresó al país y cumplió con la cuarentena correspondiente.

“Si quieren hacer preguntas, acá estoy”, les dijo a sus fans mientras intentaba pasar el tiempo de aislamiento con algo con qué entretenerse. Entre pregunta y pregunta, la joven de 17 años confesó querer conocer La Vegas o Ibiza “pero más de grande”. Sin embargo, la consulta que más resonó fue: “¿Qué se siente ser millonaria?”.

“No me gusta ser una persona ostentosa. Me genera mucha incomodidad cuando voy a programas o me hacen notas y me dicen: ‘¿Cuánto gastás?’. No siento que sería mi lugar hablar de eso porque tengo 17 años, no da que empiece a decir: ‘Ay, sí, gasto en esto’. Puedo hacer una imagen un poco más humana”, respondió e indicó que “no es su lugar opinar de eso”.

LA NACION