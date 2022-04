El inesperado consejo del sobrino de Ricardo Fort a Martita y Felipe antes de heredar la empresa

Tras llegar a la mayoría de edad, Martita y Felipe Fort se enfrentan a una gran decisión: ¿Qué harán de sus vidas? La pregunta cobra relevancia si se tiene en cuenta que ambos son los herederos de una de las empresas más importantes a nivel nacional y que, involucrarse en el negocio familiar, implica una gran responsabilidad. En diálogo con Radio Mitre, Thomás Fort -hijo de Jorge, el hermano mayor de Ricardo Fort- habló del tema y les transmitió un genuino consejo a sus primos.

El consejo del sobrino de Ricardo Fort a Marta y Felipe antes de heredar la empresa

A mediados de febrero, Felipe y Martita Fort celebraron su cumpleaños número 18 envueltos de una nube de tristeza. Diez días antes, la expareja de su papá y su tutor legal, Gustavo Martínez, murió al tirarse de un vigésimo primer piso. Tras conocerse la noticia se generó un gran debate en torno a la salud mental del hombre y sobre qué pasaría con los dos jóvenes a quienes crio a lo largo de los últimos años de su vida.

Al sabor agridulce que tuvo soplar las velitas en un contexto tan doloroso se le sumó la inminente elección que deberán tomar sobre su participación en la fábrica. A pesar de que los dos expresaron a través de las redes sociales cuáles son sus aspiraciones vocacionales, también son conscientes de la gran responsabilidad que cuelga sobre sus cabezas.

El cumpleaños de Marta y Felipe Fort en Los Ángeles instagram.com/martacfort

“Sabía que cumplir 18 implica madurar y empezar a meterme en un montón de cosas, y eso me da un poco de miedo. Mientras cumplía 15, 16 o 17 yo pensaba: ‘bueno, cada vez falta menos para ese momento’. Y ahora que los cumplí, soy consciente de que tengo más responsabilidades”, expresó Martita durante una entrevista con Revista Hola. Y agregó: “Con mi mayoría de edad, puedo estar presente en la fábrica y empezar a trabajar ahí, a aportar algo. Y si bien ya me llegaron propuestas para hacer cosas, pienso ir muy de a poco. Me asusta el cambio, pero creo que con el tiempo me voy a acostumbrar y va a estar todo bien”.

Ricardo Fort, con Martita y Felipe Instagram

Dentro de este contexto, Thomás Fort dialogó con Juan Etchegoyen por Mitre Live y se refirió a la situación de sus primos. “Yo les recomendaría que se dediquen a estudiar, que es lo mejor. Y solo a estudiar”, dijo. Y continuó: “Seguro que no están capacitados, es un ambiente hostil. Además, del rubro fabril. Es un lugar triste, hay que ir a trabajar”.

Al mismo tiempo, destacó que pueden tener cierta presencia dentro de la organización pero que siempre va a ser más conveniente que le dediquen tiempo a su formación académica.

“Si tienen la posibilidad de hacer un estudio al lugar del mundo que quieran, un posgrado y prepararse, la plata de ellos siempre va a estar. Pueden estar viendo y proponiendo. Las cosas que se van a ir manejando como siempre, no hace falta que estén ahí clavados. Si yo hubiese podido, hubiese elegido solo estudiar”, finalizó.

Thomas Fort le dio un consejo a sus primos Captura de TV

A pesar de que tanto Martita como Felipe contemplaron cuidadosamente su incorporación en la fábrica, ambos tienen la mirada puesta en rubros totalmente distintos. Mientras él tiene la vista puesta en los bienes raíces de Estados Unidos, ella heredó el lado artístico de su padre y sueña con las luces, las cámaras y los escenarios.