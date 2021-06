MasterChef Celebrity: Dani La Chepi contó por qué no quiere que gane Sol Pérez

Durante su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), la humorista Dani “La Chepi” y Sol Pérez protagonizaron algunos momentos tensos. Y la relación, aparentemente, no quedó del todo subsanada porque la influencer reveló los motivos por los que no le gustaría que la modelo gane la competencia.

Invitada en Implacables (elnueve), La Chepi se atrevió a responder quién le gustaría que gane y quien quisiera que se quede en el camino. Sin vueltas sostuvo que Georgina Barbarossa es su preferida para quedarse con el premio final. “Con Georgina hablo más que con mi mamá. Hablo todos los días: ‘Hola, hija’, ¿cómo estas?’. ‘Bien, mami’. Esa esa la relación que tengo con ella. Es como una tía de todos, pero también es como una mamá. Se lo merece, es una mina remadora. Por su historia, su vida: mamá, papá, a la vez. Aparte cocina muy rico. Pero los chicos también: Gastón [Dalmau]. La verdad que también me gustaría que gane”, explicó.

Antes de terminar de enumerar quienes para ella tendrían que quedarse con el premio de la segunda edición del programa, aclaró: “Sol Pérez no me gustaría que gane”. Ante la insistencia de los panelistas del programa que conduce Susana Roccasalvo por saber los motivos de esa frase, argumentó: “Porque no. Para mí, los que se fueron, se fueron. Ya está, te fuiste. En ese tiempo que no estuvo, tuvo tiempo para practicar. Todos los demás que están ahí no descansaron nunca”.

Dani ‘La Chepi’ reveló por qué no quiere que Sol Pérez gane el MasterChef Celebrity

“No me gustaría que gane Sol Pérez porque no me gusta”, volvió a enfatizar la exparticipante del certamen. “Quiero que gane Georgina, pero no me gustaría que gane Sol Pérez”, agregó, tajante.

Por último, indicó que ella “tenía mucha onda con ella”. “La defendía a Sol Pérez porque me daba pena que la bardeen por cómo se vestía o porque es sexi y se hace la que estudia. No me gusta que hablen así de una mujer, porque la piba se prepara, estudia y se toma todo en serio”, planteó y recordó el fallido encuentro que tuvieron.

“Cuando nos conocimos allá adentro, viste que hay con unos que pegás más onda, porque es muy transparente y demás. Y, este ambiente es muy chiquito y el de los influencers también lo es (se sabe todo) y no me gustan las mentiras. En el programa de Flor Peña dijo: ‘Ella está en MasterChef porque yo lo llamé a tal y le dije (...)’ ¿A quién le dijiste? Si no me conocés. A mí no me gusta jugar a eso”, contó de la situación que le impidió acercarse a la modelo.

MasterChef Celebrity: el tenso momento entre Dani “La Chepi” y Sol Pérez - Fuente: Telefe

