MasterChef Celebrity: quién es Mariano Dalla Libera, el amigo del Turco García que busca dar el batacazo

El lunes comenzó la segunda temporada de MasterChef Celebrity, y los 16 famosos elegidos para la nueva entrega del reality culinario tuvieron su debut. Uno de los participantes que llamó la atención fue Mariano Dalla Libera, el exfutbolista al que los usuarios bautizaron en las redes como “el nuevo” Turco García.

En el mundo virtual el estreno se vivió minuto a minuto, y no faltaron los comentarios sobre “los reemplazos” de las celebridades de la primera edición con los recién llegados a la cocina. En este sentido, el exjugador de fútbol tiene todas las miradas puestas sobre él, por haber compartido la camiseta de Racing con El Turco y la infinidad de anécdotas que los unen.

A pesar de la ansiedad, Dalla Libera no cocinó durante el primer programa, gracias al azar. Recordemos que los concursantes tiraron de las cintas de una torta de casamiento y en función del elemento que les tocó (tenedor o cuchillo), la mitad se quedó a encender las hornallas, y la otra mitad se fue a descansar por un día más.

¿Quién es Mariano “El Loco” Dalla Rivera?

El bonaerense de 56 años jugó como mediocampista ofensivo en varios equipos de la Argentina, entre los que se destacan River Plate, Platense y Racing. También participó de las ligas de Colombia, El Salvador y México, antes de retirarse en 1997. Su única experiencia como entrenador fue en 2008, cuando dirigió a su querido Platense.

Además fue precandidato a intendente de Malvinas Argentinas como referente de Daniel Scioli en 2015, pero eventualmente dio un paso al costado. Más tarde pudo combinar sus pasiones cuando asumió como subsecretario de Deportes del Municipio de Malvinas Argentinas.

Otro dato peculiar lo dio a conocer dio a conocer Alejandro Fantino en diciembre último, y se trata de una anécdota que revela la historia detrás del apodo “El Loco”, que lleva con orgullo el exjugador de fútbol. Resulta que Dalla Rivera aceptó jugar en Newell´s, pero nunca se mudó a Santa Fe: iba a entrenar todos los días desde su casa de Don Torcuato, provincia de Buenos Aires, hasta Rosario.

“Son dos horas. ¿Dónde estás mejor que en tu casa?”, argumentó Dalla Libera sobre su cansadora rutina diaria de aquellos años. En cuanto a su desembarco en el programa de cocina más visto del momento, el exfutbolista explicó en diálogo con Telefe que le gusta la gastronomía, y anticipó que sus especialidades son las pizzas, el asado a la cruz y las pastas.

“Soy hijo y nieto de italianos, así que me llevo bien con cocinar, pero con toda esa presión vamos a ver qué me sale”, contó. Y anticipó: “En casa yo me siento un buen cocinero, pero mi familia no siempre coincide con eso; así que ojalá que pueda revertir la situación y tener un gran aprendizaje para mejorar”.

