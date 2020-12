Matías Alé se animó a un mano a mano con Estelita y le confesó algunas anécdotas con ex parejas Crédito: Twitter Mirtha Legrand

2 de diciembre de 2020 • 11:47

El actor Matías Alé fue el protagonista de la última entrevista de Estelita en casa, programa que conduce Jey Mammon por América. En un íntimo mano a mano, le confesó a la conductora cuánto duró su noviazgo más corto y se animó a revelar si le fue infiel o no a alguna de sus parejas.

"¿Cuánto fue lo mínimo que te duró una relación?". "Siete horas", le contestó Alé y ambos no pudieron contener la risa. "Contame ese proceso tan inmundo", le propuso Jey. "No, me pasó que la pasé a buscar por la casa, primera salida y cuando se sube al auto veo que baja el parante del sol para mirarse por el espejito y se empezó como a maquillar, pintar los labios. Yo dije bueno, no acelero para que ella no se manche y le digo 'bueno ¿vamos?' y me dice 'no, esperá gordi que está bajando mamá'".

Y siguió con su relato: "Ni bien termina de decir, la puerta de atrás se abre y se sienta Marta". "¿Es conocida la hija de Marta?", le repreguntó la conductora y el actor asintió "sí, es conocida, pero no tanto". "Se me subió la madre y le digo 'qué tal cómo le va', y me dice '¿no me tiras en el shopping que tengo que ir a cambiar unos zapatos?'". "Fuimos al shopping, pasamos y fuimos al patio de comidas, comimos algo y como ella estaba con Marta, la llevé a la casa y nunca más las vi. Ni a ella ni a Marta".

Otra de las preguntas que respondió Matías sobre sus experiencias sentimentales fue si le fue fiel a alguna pareja. "Sí, claro. Costó pero sí. Tuve relaciones muy largas y lindas. Yo en general cuando estoy bien con alguien me profeso una persona fiel y después si uno está sólo ahí si", concluyó.