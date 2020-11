Matías Alé habló del episodio en el que "humilló" a Diego Maradona

El actor habló sobre su experiencia con el astro del fútbol Crédito: Twitter Mirtha Legrand

La muerte de Diego Armando Maradona el miércoles pasado generó una conmoción mundial y muchas figuras de diversos ámbitos se pronunciaron al respecto, con homenajes y también con anécdotas ligadas al astro del fútbol.

En Almorzando con Mirtha Legrand, ciclo que ahora conduce Juana Viale mientras su abuela se resguarda por el contexto de la pandemia de coronavirus, Matías Alé compartió un episodio muy divertido que lo unirá por siempre al Diez.

"Tengo una gran anécdota. Una vez me llamó por teléfono mientras iba manejando, no lo reconocí y le corté la llamada como tres veces", contó el actor en la mesa que compartió con el resto de los invitados, Juan Carlos Baglietto, Freddy Villarreal y Dominique Metzger.

Alé aseguró que Maradona le dio "un gran consejo para la vida" en un momento en el que no estaba pasándola bien. "Diego era una persona muy generosa", remarcó.

El actor también se explayó sobre dicha anécdota el sábado en Vivo para vos, el ciclo de elnueve que conducen Julián Weich y Carolina Papaleo.

"Yo no la estaba pasando bien, no me acuerdo qué había tenido, había tenido una discusión en la tele o algo así, andaba medio pachucho, medio bajón, como cuando te cuestionás si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien o mal" recordó Alé. "Iba manejando y me suena el teléfono, y escucho: 'Hola, ¿Qué hacés pibe?', y yo pregunté quién era, y me dice '¡El Diego!'". Alé contó que no creía que Maradona fuera quien estuviera llamándolo, por lo cual le cortó. De todos modos, Maradona insistió y volvió a comunicarse. "Me dijo: 'Pibe, soy yo Diego', entonces yo corto de vuelta", relató el actor, entre risas.

A los pocos minutos lo llama Dalma Maradona, de quien Matías se había hecho amigo en un viaje. "Me dice '¿Vos sos b...? Te está llamando mi viejo, atendé', entonces atiendo y me dice 'soy yo, el Diez', me atiende el Papa y no me atendés vos'. Frené y me quedé hablando como media hora y me temblaban las piernas", narró Alé sobre la "humillación" que le hizo pasar a Maradona, con quien también tuvo el privilegio de jugar al fútbol en algunas ocasiones.

Desde su cuenta de Instagram, Alé también se despidió de su ídolo. "Uno de los días más tristes de mi vida. Se nos fue el 10. Se fue Dios. Gracias por tu llamado ese día que tanto lo necesitaba. Gracias por tus partidos que compartimos y tus charlas en los eventos que tantas veces coincidimos. ¡Chau Diego querido! Buen viaje, Diegote", escribió el humorista, acompañando sus palabras con una imagen junto a Maradona.

