Matías Martín y Sofi Martínez sorprendieron a todos con un efusivo baile “cumbiero” en la radio

Durante el pase de este viernes entre Perros de la calle y Todo Pasa, por unos minutos, el estudio de radio de Urbana Play se convirtió en una pista de baile y en el centro de la escena se ubicaron Matías Martin y la periodista deportiva Sofía Martínez.

Tras un picante ida y vuelta donde el conductor dudó de las habilidades de su colega, ella redobló la apuesta y lo invitó a bailar en vivo al ritmo de la cumbia.

Un momento muy divertido se vivió entre los periodistas de Urbana Play. En el pase entre Perros de la calle, el programa que conduce Andy Kusnetzoff y Todo Pasa, que encabeza Matías Martín, surgió el tema de la fiesta que tiene organizada este último programa para el 22 de octubre.

Martin comenzó a indagar en los preparativos y le dio una particular atención a las habilidades que tienen Ronnie Arias, Evelyn Botto, Sofia Martínez y Harry Salvarrey en la pista de baile.

El baile cumbiero de Matías Martín y Sofía Martínez

“A Harry lo vi bailando, con Roonie nos conocemos hace tanto tiempo... Evelyn ha dado muestras sobradas de sus virtudes en la pista”, sostuvo frente al micrófono. Sin embargo, cuando llegó el turno de Sofía la describió como “un signo de interrogación”.

“No quiero apresurarme, pero no le tengo mucha fe”, comentó. Esto último hizo que todos levantaron la cabeza y se sorprendieran con sus dichos, mientras que ella le decía que eso no era así.

“Te está mojando la hora”, la chicanearon sus compañeros a la periodista deportiva. Pero Martin seguía insistiendo: “No la veo perreando”. Sin embargo, en el piso la defendieron y aseguraron que es “muy cumbiera”. De repente empezó a sonar la música y le dieron la oportunidad a Martínez de mostrar sus movimientos y por supuesto que ella no se achicó ante el desafío.

Se levantó de su asiento, caminó hacia donde estaba el conductor de Todo Pasa y lo invitó a bailar. Todos los presentes gritaban y aplaudían mientras los veían moverse al ritmo de “Nunca me Faltes” de Antonio Ríos.

Bailaron agarrados de la mano, ella bajó hasta el piso y demostró que puede defenderse sin problema, mientras que él tampoco se achicó y tiró unos cuantos pasos. Terminaron con aplausos de todo el equipo y un cariñoso abrazo, listos para la fiesta.

Matías Martin recordó el “incómodo momento” que vivió con Ariel Rodríguez Palacios

Hace unos días se conoció un sorpresivo conflicto entre Matías Martín y al chef Ariel Rodríguez Palacios. “No me cae bien, voy a ser leve: no me cae bien”, sostuvo el conductor de Urbana Play. “Estuvo como invitado, fue un invitado más. La actitud frente a la vida, inexplicable. Yo no lo conocía, me contaron quién era. Vos le remás, le tirás una buena... Es raro”, sostuvo.

Asimismo, cuando en LAM, por América, le consultaron por sus dichos, calificó su encuentro con el chef como “incómodo”.

Matías Martin y Ariel Rodriguez Palacios,

“Cada uno sabe cómo se lleva y cómo maneja sus vínculos y yo no tengo nada para meterme, pero era súper incómodo”, expresó. Por su parte, cuando le pidieron su palabra al cocinero, este se limitó a responder: “A mí él me cae bárbaro, no creo que haya sido así”.