El motivo por el que Wanda Nara demandaría a Graciela Alfano

Mauro Icardi se encuentra en el centro de un nuevo escándalo mediático luego de que la modelo uruguaya Natasha Rey lo acusara públicamente de enviarle mensajes íntimos; incluso difundió un supuesto video privado del futbolista. Lo que nadie esperaba era que en este nuevo capítulo estuviera involucrada Graciela Alfano, quien en la guerra entre Wanda Nara y María Eugenia la ‘China’ Suárez dejó en claro más de una vez su postura a favor de la actriz.

La vedette Natasha Rey aseguró que Icardi le mandó mensajes aun estando con la China Suárez (Foto: Instagram)

Según reveló Laura Ubfal este jueves desde su cuenta oficial de X, la mediática demandaría a la actriz de 72 años porque fue quien sugirió, en Las Mañanas con Andino (TV Pública), que ella habría sido quien difundió aquel clip del futbolista, con el propósito de dañar su reputación. “Wanda llevará a la Justicia a Graciela Alfano por decir que ella le mandó el video famoso a Natasha Rey. Alfano asegura que China le dijo que era así el tema”, escribió la periodista.

Laura Ubfal fue quien brindó la información a través de su cuenta de X (Foto: Captura X/@laubfal)

En medio de los rumores, Pepe Ochoa no se quedó atrás y en su ciclo en el streaming Bondi Live explicó: “En la especulación, lo que está confirmando Alfano es que ese video es verdad. Es así, es de Mauro, por ende, lo que Natasha postea, según Alfano, es real”. Además, agregó con tono crítico: “Pero ese video de Natasha se lo habría enviado Wanda. Si Alfano dice que es un video que lo recibió de Wanda, ¿cómo llega al teléfono de Natasha? Si Wanda hizo eso es terrible y es tremendo. Más allá de querer golpear a la pareja de tu ex, me parece que ya es un poco más...”.

Los mensajes de Natasha Rey tras la respuesta de Icardi (Foto: Instagram @juariu / @natasharey1)

Pero ¿cómo comenzó la polémica? Todo inició cuando la vedette uruguaya utilizó su cuenta de Instagram, en la que tiene poco más de 100.000 seguidores, para acusar a Icardi de enviarle “material privado”. Pese a que el futbolista de 32 años negó rotundamente los hechos, Natasha decidió ir por más y hasta le envió un mensaje provocador a Suárez. “¡Para vos, rompe hogares! Contame, ¿no tiene un arito en forma de argolla en pe****? Tú sabes que sí, yo también”, lanzó. A fondo, la mujer acompañó el posteo con la canción “Bad Bitch” de Wanda.

El posteo de Icardi tras el escándalo con Rey (Foto: Instagram @mauroicardi)

Por otra parte, Icardi decidió responder las acusaciones de Rey con ironía. Primero, publicó una imagen con la que mostró que la mujer le había enviado una solicitud de mensaje, pero que él no había respondido. Después de unas horas, el deportista volvió a manifestarse al respecto con una fotografía suya dentro del campo de juego del Galatasaray. “Si van a editar y filtrar, por lo menos editen y háganlo más creíble. Tranquilos, que no me ofende, pero sean competentes… ¡No baratitos!”, escribió sobre la imagen y, con intención de redirigir la atención, añadió: “Qué victoria en Old Trafford, Manchester”.

Icardi desmintió a Rey y la China Suárez apoyó a su pareja (Foto: Instagram @mauroicardi / @sangrejaponesa)

Lo que podría haber sido un obstáculo en su relación con la ex Casi Ángeles, no lo fue. La actriz mostró el apoyo incondicional a su pareja y lo hizo también desde su perfil de Instagram, donde replicó la historia en la que su novio mostró el mensaje que no respondió y con ironía añadió: “Baby, la podrías haber aceptado”.